Auch in diesem Jahr zählt das Jugendteam des SV Fischbach zu den besten Badmintonmannschaften in Deutschland. Bei den Deutschen Mannschaftsmeisterschaften U19 in Lüdinghausen landeten die Fischbacher auf dem Siegertreppchen und belegten den dritten Platz.

Die besten acht qualifizierten Teams aus dem gesamten Bundesgebiet waren am ersten Turniertag in zwei Vierergruppen aufgeteilt. Der SV Fischbach besiegte den TSV Haunstetten mit 6:2 und den MTV Nienburg mit 7:1. In der letzten Gruppenbegegnung kam es zum Aufeinandertreffen mit dem an Position eins gesetzten TV Refrath. Das letztjährige deutsche Meisterteam konnte auch in diesem Jahr einige deutsche Spitzenleute aufbieten, doch die Fischbacher zeigten ein Spiel auf Augenhöhe. Der SVF bot den gesamten mitgereisten Kader auf: Anna-Lena Zorn, Lilly Reiter, Anastasiia Gietzen, David Eckerlin, Moritz Miller, Finn Busch, Bruno Steffen-Sánchez, Simon Schenk, Jonas Schmid und Fabian Rys gelang es, die Partie mit 5:3 für sich zu entscheiden und damit den Gruppensieg zu sichern.

Am nächsten Morgen stand das Halbfinale gegen den Horner TV an, der in der Gruppe B den zweiten Platz belegt hatte. Fischbach konnte nicht an die Leistungen des Vortages anknüpfen und verlor mit 2:4. Zwar siegten David Eckerlin und Finn Busch im ersten Doppel und auch Jonas Schmid war im dritten Einzel überlegen, doch die restlichen Spiele gingen verloren. Nachdem die Titelträume geplatzt waren, lautete das nächste Ziel Bronzemedaille. Es ging wieder gegen den TV Refrath, der im anderen Halbfinale die Überlegenheit des späteren Titelträgers 1. BC Bonn-Beuel anerkennen musste.

Das entscheidende Mixed

Wie erwartet verlief die Auseinandersetzung auch an diesem Tag sehr ausgeglichen. David Eckerlin und Finn Busch sicherten mit einer beeindruckenden Leistung im ersten Herrendoppel den ersten Punkt. Lilly Reiter mit Anastasiia Gietzen und Bruno Steffen-Sánchez mit Simon Schenk mussten Zweisatzniederlagen hinnehmen. Moritz Miller glich mit seinem klaren Gewinn im ersten Herreneinzel aus, Anna-Lena Zorn gab nach hartem Widerstand das Dameneinzel ab. Finn Busch und Jonas Schmid sorgten für eine 4:3-Führung, sodass das abschließende Mixed die Entscheidung bringen musste.

Bei den Herren traten dabei mit David Eckerlin für Fischbach und Nikolaj Stupplich für Refrath zwei Nationalspieler und Ausnahmekönner gegeneinander an, die sich aus vielen Spielen und Lehrgängen bestens kennen. Für den SVF leistete aber Anna-Lena Zorn am Netz so gute Vorbereitungsarbeit, dass ihr Partner immer wieder zum Abschluss des Ballwechsels kam. Mit dem 21:17-Gewinn des ersten Satzes stand der Mannschaftssieg des SVF fest, da das Team auch bei einem 4:4-Unentschieden das bessere Satzverhältnis hatte. Das Match wurde abgebrochen und die jubelnden Mitspieler konnten das Spielfeld stürmen. Damit endete der Tag mit dem Gewinn der Bronzemedaille und einer stimmungsvollen Siegerehrung doch noch versöhnlich.