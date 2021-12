Melanie Abel ist die neue Fachkraft für Kinder- und Jugendschutz der Stadt Kaiserslautern. Die Diplom-Erziehungswissenschaftlerin will junge Menschen wie auch Eltern und Betreuer in ihrer Verantwortung stärken.

Ein Beispiel für Melanie Abels Arbeit ist das Experiment mit einem Teddy und zwei Kindern: Das erste Kind darf dem Teddy den Arm ausreißen. Das ist schnell geschehen. Das zweite Kind bekommt Nadel und Faden und soll den Arm wieder dran nähen. Das scheitere oft schon am Einfädeln, sagt Abel. Sie verwende gern solche anschaulichen Bilder in der Arbeit mit Kindern, um klar zu machen: Man kann sehr schnell jemanden verletzen, wie etwa mit Worten – den Schaden wieder gut zu machen, das dauert meist sehr viel länger.

Die Aufgabe von Kinder- und Jugendschutz sei aus der erzieherischen Perspektive, junge Menschen zu befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen, und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit, sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen zu führen, zitiert Abel aus dem Sozialgesetzbuch.

Breites Spektrum: Gewalt, Mobbing, Drogen und Sucht

Die Mutter von zwei Kindern hat eine ganze Reihe von kritischen Themen im Fokus, die Kinder und Jugendliche zentral betreffen. Gewalt und Mobbing, Medienbildung, Drogen und Sucht, Zivilcourage wie auch riskante Konsummuster – intensive Prävention sei hier ihre wichtigste Aufgabe, sagt Abel. Ihr Ziel sei es auch, Kinder und Jugendliche mehr in Verwaltungsprozesse einzubinden, wie etwa bei der Stadtplanung oder beim Klimaschutz. Junge Menschen sollen gefragt werden, etwa in Bezug auf Sicherheit in der Öffentlichkeit oder Freizeitangebote.

Neben jungen Menschen will sie Eltern wie auch pädagogische Fachkräfte in ihrer Verantwortung stärken. Beim Thema Schutz des Kindeswohls gehe es neben Aufklärung und Wissensvermittlung über Gefahren auch immer um Akzeptanz und Wertschätzung, betont Abel. Beispielsweise will sie mit Schulungen Trainer in Sportvereinen besser befähigen, Kinder aufzufangen, wenn die sich ihnen mit Problemen offenbarten.

„Trau Dich“ – ein Theaterstück zum Mitmachen für fünfte und sechste Klassen, das über sexuellen Missbrauch aufklärt, ist ein Favorit der Erziehungswissenschaftlerin. Abel möchte die Aufführung als dauerhafte Veranstaltung an Kaiserslauterer Schulen einrichten.

Kaiserslautern sei in Sachen Kindeswohl gut aufgestellt

Sie sieht den Schutz des Kindeswohls in Kaiserslautern insgesamt bereits sehr gut aufgestellt. Kindertagesstätten, Schulen, Jugendamt und freie Träger seien mit dem Bündnis „Frühe Hilfen“ sehr gut vernetzt. Dennoch will sie noch mehr anstoßen.

Beim gesetzlichen Jugendschutz will die 39-Jährige vor allem Veranstalter und Gewerbetreibende in die Pflicht nehmen, sich an die Vorgaben bei Altersbeschränkungen zu halten. Wenn sie bei Kontrollen in der Öffentlichkeit dabei ist, möchte Abel vor allem Ansprechpartnerin für Jugendliche oder Eltern sein. Gern stehe sie auch am Telefon für Fragen bereit, wenn Eltern oder Kinder ein Anliegen haben – etwa bei Fragen zum Besuch einer Disco oder zur Arbeitstätigkeit. Über die Homepage könne man leicht mit ihr Kontakt aufnehmen. Ihr Büro hat Abel im Jugendhaus in der Augustastraße.

Für die 39-Jährige ist Kaiserslautern altvertraut. „Ich bin hier groß geworden. Kaiserslautern ist eine schöne Stadt, wo meine Kinder aufwachsen sollen“ – das sei immer ihre Einstellung gewesen, auch im Vergleich zu anderen Städten. Bereits seit 2017 arbeitet Abel im Kinder- und Jugendschutz bei der Stadt. Die Kindernotinsel, das Kinderaltstadtfest, der Vorläufer des Jugendparlaments, das Jugendbeteiligungsprojekt JES/PEP, wie auch Beratung und Qualifizierung in der Kindertagespflege waren Stationen ihrer Arbeit. Ebenso haben zehn Jahre wissenschaftliche Mitarbeit und Projektleitung am Fraunhofer Institut, der Technischen Universität und der Hochschule Kaiserslautern Abels berufliches Spektrum bereichert.