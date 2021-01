Seit dem Frühjahr hat uns ein Thema fest im Griff: Corona. Im zweiten Lockdown wurden nun Kontaktbeschränkungen verschärft, Schulen bleiben weiter dicht. Kinder-und Jugendpsychiater und -psychotherapeut Volker Dittmann erläutert Gundula Zilm, was all dies mit jungen Menschen macht.

Herr Dittmann, merken Sie in Ihrer Praxis Auswirkungen der Corona-Beschränkungen?

Ja, ganz eindeutig! Die Diagnosen und Probleme haben sich verändert. Corona hat ganz deutliche Veränderungen hervorgerufen, bei Kindern und Jugendlichen ganz andere als bei Erwachsenen. Ich finde es eminent wichtig, da hinzugucken.

Warum ist das bei Kindern so viel stärker als bei Erwachsenen?

Nicht unbedingt stärker, sondern anders. Wir hatten vor Corona zum Beispiel ganz viele Probleme mit Schulverweigerern, also Kinder, die keine Lust hatten zur Schule zu gehen, oder Angst hatten, vor der Schule, vor Mobbing. Die gibt es jetzt nicht mehr.

Weil die Schulen geschlossen sind und sie also gar nicht hingehen können? Oder weil sie nicht müssen?

Genau, weil sie nicht mehr müssen. Es gibt zwei Arten von „Profiteuren“ des Lockdowns: Jene, die Ängste hatten und soziale Kontakte vermieden. Das fällt jetzt für die weg, und sie fühlen sich bestärkt. Dann gibt es die Medien-Affinen: Jene, die schon immer viel Zeit am Bildschirm verbrachten, die viel gezockt haben. Die können das jetzt noch mehr als sonst tun. Weil sie morgens nicht in die Schule gehen müssen, fehlt der strukturierte Tagesablauf.

Ab welchem Alter haben Sie Kinder in Ihrer Praxis?

So ungefähr ab vier Jahren. Aber ich frage mich oft, was Corona wohl mit den ganz Kleinen, den Babys macht. Wie wirkt sich das aus, wenn sie in den Anfängen ihrer Wahrnehmung nur Masken sehen und z.B keine Mimik erkennen.

Eine spannende Frage. Aber das wird man wohl, wenn überhaupt, erst in vielen Jahren erfahren …

Ja, aber bei den Kindergartenkindern in meiner Praxis zeigen sich schon deutliche Folgen von Corona: Das Toben im Kindergarten, das Spielen draußen, all das fehlt. Viele Familien sind mit dieser Situation überfordert, das führt zu Stress. Es ist überhaupt interessant: Beim ersten Lockdown im Frühjahr war die Stimmung noch: Ach, das hat ja auch was Positives, dass wir alle zusammen sind und Zeit für einander haben können! Jetzt beim zweiten jedoch: Oh Gott, nicht schon wieder!

Woher kommt diese unterschiedliche Wahrnehmung?

Im Frühjahr war das erstens noch etwas Neues, und zweitens hat das Wetter eine Rolle gespielt, man konnte mehr draußen sein und etwas unternehmen. Der Sommer stand vor der Tür. In Kaiserslautern und vor allem in ländlichen Strukturen läuft das eher noch recht gut. Aber in größeren Städten, in Hochhausblocks, in der Enge ist das ein echtes Problem.

Aber trotzdem fehlt auch hier etwas, wenn die Kita zu ist und die Kleinen nicht mit Freunden spielen dürfen?

Ja, extrem viel! Im Kindergarten wird das „erste“ Sozialverhalten erlernt. Der Kampf um die Schaufel im Sandkasten, das Austesten, wann der andere sich wehrt: Das fehlt! Kinder müssen rausgehen und sich austoben: Das ist das Leben kennenlernen. Perspektivisch sehe ich aber auch, dass Kinder recht anpassungsfähig sind.

Da sind Sie also eher optimistisch. Gilt das für alle Altersstufen?

Die Schule ist ein ganz wichtiges Thema. Rund 70 bis 80 Prozent meiner Tätigkeit dreht sich um die Thematik Schule. Die ist nicht nur Ort der Wissensvermittlung, sondern hat eine soziale und kulturelle Aufgabe. Freunde zu treffen, mit anderen zu lernen, auch mal Grenzen auszutesten: Wenn all das wegfällt, fehlt etwas Elementares in der Entwicklung. Darum mache ich mir große Sorgen.

In der Politik geht es da meist nur um die mediale Ausstattung.

Ja, da heißt es: „Hätten wir Digitalisierung, hätten wir keine Pro