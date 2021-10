Nachdem das Jugendparlament im August 2019 nach rund zehnjähriger Pause mangels Beteiligung wieder zum Leben erweckt worden ist, zog Vorsitzender Moritz Behncke positive Bilanz. Er selbst wurde nach Neuwahl des Gremiums in den Herbstferien im Amt des Vorsitzenden bestätigt. Als allgemeine Erfolge nannte Behncke am Montag im Stadtrat die U-18-Wahl zum Landtag und Bundestag, die Anti-Mobbing-Kampagne und die Kooperation mit anderen Jugendparlamenten. Auch kommunalpolitisch habe das junge Gremium einiges erreicht, wie die Winter-Öffnung der Gartenschau oder einen Queer-Beauftragten. Es gebe jedoch noch einiges zu tun, zum Beispiel sei das Jugendzentrum viel zu geschlossen. Oft müsse man der Jugend mehr zutrauen, ohne Beaufsichtigung funktioniere vieles besser. Vier Ziele habe sich das Parlament gesetzt: alle Jugendlichen vertreten, ein konstruktives wie kritisches Verhältnis zu Verwaltung und Politik aufbauen, eine politische Kraft in Kaiserslautern sein und sichtbare Politik machen. „Und ganz eindeutig wurden diese Ziele alle erreicht“, sagte Behncke selbstbewusst. „Denn die jungen Menschen kommen auf uns zu, und wir werden gefragt.“ Er appellierte, Stereotype über die Jugend zu vermeiden: „Wir sind nicht asozial, nicht blöd und nicht naiv!“