„Wir halten es für fragwürdig, im Bereich der Eisbahn, aber vor allem auch der Schulsozialarbeit zu sparen“, äußert sich das Jugendparlament Kaiserslautern mit Blick auf die haushaltsfreie Zeit und die von Oberbürgermeister Klaus Weichel vorgestellten Einsparungsmöglichkeiten.

Das Jugendparlament habe Weichels Sparvorschläge „mit Freude zur Kenntnis“ genommen, weil „eine haushaltsfreie Zeit und die damit einhergehenden Schäden im soziokulturellen Bereich fatal wären“. Doch die aktuelle Jugendbedarfsanalyse habe eindrucksvoll gezeigt, wie wichtig Plätze seien, an denen sich junge Menschen treffen können. „Der Verzicht auf die Eisbahn im vergangenen Jahr war pandemiebedingt richtig und wichtig, doch in diesem Jahr sollte sich ein Verzicht nicht wiederholen, geschweige denn zur Norm werden“, so das Jugendparlament. Die Eisbahn sei elementar für die Urbanität und die Lebensqualität in Kaiserslautern und für viele Kinder, Jugendliche und Familien ein beliebtes Freizeitziel.

Auch die Schulsozialarbeit, die im Moment ohnehin schon zu kurz komme, solle weiter ausgebaut werden „und nicht den Geldhahn zugedreht bekommen“. Soziale Isolation, Ausgrenzung, Mobbing und häusliche Gewalt hätten über die Monate der Pandemie zugenommen. Schulsozialarbeiter könnten hier eingreifen und handeln. „Die Wichtigkeit dieser Arbeit ist nicht zu unterschätzen.“

Das Jugendparlament bittet „um eine gemeinsame Lösung im Sinne der oben aufgeführten Probleme und fordern alle demokratischen Parteien zur Kooperation auf, um gemeinsam mit dem Stadtvorstand und der Verwaltung eine Lösung im Sinne aller“. Ob das gelingt, wird sich am Montagmittag, 15 Uhr, in der Fruchthalle zeigen, wenn sich der Stadtrat mit „Änderungsbeschlüssen zur Haushaltsplanung 2021/2022“ beschäftigt.