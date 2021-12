Das städtische Jugendparlament hat ein eigenes Büro bezogen, wie der Vorsitzende Moritz Behncke mitteilt. Zu finden ist die Jugendvertretung künftig in der Pariser Straße 23, 2. Obergeschoss in den Räumen 203 und 206. Dort finden zu folgenden Uhrzeiten Sprechstunden statt: jeweils dienstags, 9 bis 11 Uhr, mittwochs, 16.30 bis 17.30 Uhr sowie freitags, 12 bis 14 Uhr. Abweichend davon ist zwischen den Jahren noch am Donnerstag, 30. Dezember, von 9 bis 11 Uhr geöffnet. In den Büroräumen herrsche Maskenpflicht. Per E-Mail ist das Jugendparlament über die Adresse jugendparlament@kaiserslautern.de zu erreichen.