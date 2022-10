Das Jugendparlament fordert ein Beleuchtungskonzept für den Rathausvorplatz und dessen Umfeld. Viele Menschen fühlten sich in Kaiserslautern unsicher, der Platz vorm Rathaus werde gerade bei Dunkelheit oft gemieden, hieß es in der Sitzung des Jugendparlaments am Freitagnachmittag.

Gerade junge Frauen fühlten sich nachts unwohl, wenn sie über den unzureichend beleuchteten Platz gingen. „Man sieht nicht, was um einen herum passiert“, wurde kritisiert. Ein junger Mann räumte ein, dass „da sehr, sehr seltsame Sachen passieren“ und nannte als Beispiel Schlägereien.

Allerdings brach eine Jugendparlamentarierin auch eine Lanze für die jungen Menschen, die sich gern ums Rathaus herum aufhalten: „Da spielt auch viel Unwissen eine Rolle, denn die Gruppen, die da sind, sind keine Gefährdung. Aber das wissen viele einfach nicht.“ Einig war sich das Jugendparlament, dass längst nicht jeder, der sich in seiner Freizeit auf dem Rathausvorplatz aufhält, „gefährlich oder drogenabhängig“ ist, dennoch sei bei vielen jungen Menschen ein Unsicherheitsgefühl da. Vor allem bei Dunkelheit.

Das Jugendparlament fordert nun den Stadtrat auf, eine Beleuchtungsstrategie für das Rathausumfeld zu erarbeiten. Dazu solle eine gemeinsame Arbeitsgruppe mit Stadträten, Verwaltung und Vertretern des Jugendparlaments geschaffen werden. Wichtig sei, so der Sprecher des Gremiums, Moritz Behncke: „Es geht nicht darum, nur ein Flutlicht aufzustellen und die Jugend zu vertreiben.“ Durch die Mitarbeit am Konzept wolle das Jugendparlament zeigen, „dass die Jugend nicht immer an allem Schuld ist, sondern sich auch konstruktiv einbringt“.

Zitiert

„Ich lobe deinen Optimismus, wie schnell der Stadtrat arbeitet“ – Moritz Behnckes Antwort auf die Frage, ob in Sachen Beleuchtung derzeit nicht Sparen das Gebot der Stunde ist. Er rechnet erst nächstes oder übernächstes Jahr mit einer möglichen Umsetzung des Konzepts.