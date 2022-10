Kurz nach den Herbstferien sollen Schülervertreter aller Kaiserslauterer Schulen und Mitglieder des Jugendparlaments zu einem ersten Jugendbildungsgipfel zusammenkommen. Dabei sollen die Ergebnisse des ersten Jugendkongresses mit Schülern besprochen werden.

Bei dem Kongress kamen in der Alten Eintracht im Juni mehr als 70 Schüler und Studenten zusammen und formulierten ihre Wünsche und Ideen an die Stadtverwaltung. Herausgekommen ist damals ein Positionspapier mit 140 Forderungen aus acht Bereichen – Jugend und Soziales, Bildung, Jugendpartizipation in politischen Prozessen, Kultur/Sport/Freizeit, Umwelt, Verkehr und Stadtbild, Vielfalt und Diversität sowie Europa. Nun soll es beim Bildungsgipfel darum gehen, welche Positionen sinnvoll und umsetzbar sind. Als Beispiele nannte Jugendparlamentssprecher Moritz Behncke die Demokratisierung von Schulen, die Bausituation und die Digitalisierung.

Austausch ohne Erwachsene

Er räumte ein: „Gipfel ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, uns geht es um den Austausch zwischen der Stadt-Schülervertretung und weiteren Schülervertretungen.“ Nach kurzer Diskussion im Jugendparlament am Freitagnachmittag einigte man sich darauf, die Veranstaltung ohne Erwachsene stattfinden zu lassen. Behncke: „Am Schluss soll ein Statement von Jugendlichen stehen.“ Die Befürchtung war, dass Lehrkräfte sich nicht gegen ihre Schulleiter oder die Stadtverwaltung positionieren würden.

In der Jugendparlamentssitzung kündigte Bürgermeisterin Beate Kimmel an, sich am 3. November gemeinsam mit der Stabsstelle Bildung und den Jugendlichen zu treffen. Dann wolle sie sich mit den Fachleuten den Forderungskatalog der Heranwachsenden genauer anschauen.