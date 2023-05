Im Landstuhler Stadtteil Atzel hat ein Jugendlicher am Dienstag gegen 19.40 Uhr am Waldboden gezündelt, wobei dieser in Brand gerät. Wie die Polizei mitteilt, konnte die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Landstuhl die kleine Brandstelle löschen, bevor es zu einem größeren Schaden kam. Zeugen hatten den mutmaßlichen Verursacher beobachtet. Er soll zwölf bis 14 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß und schlank sein. Er habe dunkelblondes oder braunes, gelocktes Haar. Zur Tatzeit soll er ein weißes T-Shirt, eine Jeanshose und weiße Nike-Schuhen getragen haben. Er trug zudem eine Brille. Hinweise erbittet die Polizei Landstuhl unter der Telefonnummer 06371 805 1850.