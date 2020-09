Offenbar nicht mit den aufmerksamen Augen einer Mitarbeiterin hat ein Junge aus dem Kreis Kaiserslautern gerechnet. Der 13-Jährige war am Freitag in einem Modegeschäft in der Fackelstraße beim Ladendiebstahl aufgefallen.

Der Junge wurde dabei beobachtet wie er eine Jacke im Wert von fast 200 Euro entwendete. Die Mitarbeiterin konnte ihn bis zur Mall verfolgen und ihn dort anhalten. Er händigte ihr die gestohlene Jacke sowie eine Busfahrkarte zur Identifizierung aus. Als er dann die Verkäuferin zum Geschäft zurückbegleiten sollte, flüchtete er. Er konnte weder im Innenstadtbereich noch an seiner Wohnanschrift angetroffen werden.

Das Haus des Jugendrechts übernimmt die weiteren Ermittlungen. Ein Hausverbot in der Modeboutique dürfte dem 13-Jährigen aber sicher sein.