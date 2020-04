Die Polizei hat am Dienstag einen jugendlichern Ausreißer seiner Mutter übergeben können. Der 15-Jährige war am Dienstagabend in einem Einkaufsmarkt in der Merkurstraße zusammen mit einem 20-Jährigen beim gemeinschaftlichen Diebstahl erwischt worden. Die Überprüfung der Personalien der beiden Langfinger ergab, dass der Jugendliche zur Fahndung ausgeschrieben war, weil er von zu Hause ausgerissen war. Der Junge wurde nach telefonischer Rücksprache an seine Mutter übergeben. Auf ihn und seinen Komplizen kommen wegen des Ladendiebstahls jetzt Strafanzeigen zu.