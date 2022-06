Bei einem Streit zwischen einer Gruppe von fünf jungen Männern mit einer dreiköpfigen Gruppe von weiteren Heranwachsenden hat am Samstag gegen 3.20 Uhr in der Schulstraße einer der Beteiligten aus dem Trio ein Messer gezückt und die Kontrahenten damit bedroht. Die Fünfer-Gruppe ergriff daraufhin die Flucht. Eine genauere Beschreibung der drei mit dem Messer liege bislang nicht vor, so die Polizei, die Zeugen des nächtlichen Vorfalls bittet, sich bei der Inspektion Kaiserslautern 1 unter Telefonnummer 0631 369-2150 oder per E-Mail an die Adresse pikaiserslautern1@polizei.rlp.de zu melden.