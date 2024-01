Die Polizei sucht vier Jugendliche, die am Sonntagnachmittag im Klosterpark in Enkenbach-Alsenborn Böller gezündet und auf ein Tier im Teich geworfen haben sollen. Eine Zeugin hatte dies gegen 16 Uhr der Polizei gemeldet. Bei dem Tier handelte es sich nach Einschätzung der Zeugin um eine Nutria – ein Nagetier, das einem Biber oder auch einer Bisamratte ähnelt. Aufgrund der Böllerwürfe flüchtete das Tier aus dem Teich in eine angrenzende Grünfläche. Ob es verletzt wurde, ist nicht bekannt, teilt die Polizei weiter mit. Die Zeugin sprach die Jugendlichen auf ihr Verhalten an. Daraufhin stellte das Quartett kurzzeitig die Böllerwürfe ein. Allerdings hörte die Frau wenig später erneut Böller-Explosionen in der Nähe. Als die Polizeistreife vor Ort eintraf, war von den Jugendlichen nichts mehr zu sehen. Die Ermittler suchen deshalb Zeugen, die Hinweise geben können. Es handelte sich um vier Jugendliche im Alter von etwa 14 bis 15 Jahren. Alle hatten dunkle Haare, einer trug eine Brille und einer hatte einen Rucksack mit dem Aufdruck eines Enkenbacher Sportvereins bei sich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 3692150 entgegen.