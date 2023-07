Die Polizei sucht nach mehreren Jugendlichen, die am Dienstagabend in der Vogelwoogstraße ihr Unwesen getrieben haben. Laut Polizeibericht fiel die Gruppe gegen 18.40 Uhr unangenehm auf, weil sie mit Steinen nach Gästen eines Cafés warf. Als dessen Inhaber die Verantwortlichen entdeckte, flohen sie in den angrenzenden Wald. Die alarmierten Polizeibeamten machten sich umgehend auf die Suche nach den Übeltätern, konnten sie aber nicht mehr ausfindig machen. Zeugen berichteten den Polizisten, dass eine Besucherin des Cafés sogar von einem Stein am Kopf getroffen wurde und eine Verletzung davongetragen habe. Die Frau habe jedoch unmittelbar nach dem Vorfall das Café verlassen; ihre Personalien sind deswegen nicht bekannt. Nach den Tätern wird weiterhin gesucht. Es soll sich um insgesamt fünf bis sechs Jugendliche im Alter von etwa 14 bis 18 Jahren gehandelt haben, die Funkgeräte bei sich trugen. Eine nähere Beschreibung der Personen liegt den Ermittlern nicht vor. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0632 369-2250 entgegen.