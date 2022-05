Weil sie im Verdacht stehen, am Samstagnachmittag einen Mann in der Europastraße zu Fall gebracht, geschlagen und getreten zu haben, ermittelt die Polizei gegen mehrere Jugendliche wegen gefährlicher Körperverletzung. Das 45-jährige Opfer lief gegen 15.50 Uhr über den Parkplatz eines Einkaufsmarktes, wo es von den Jugendlichen mit Wasserspritzpistolen nass gespritzt wurde. Es kam zum Streit, wobei zwei der Jugendlichen den Mann attackiert und mit Fäusten geschlagen haben sollen. Er stürzte zu Boden und wurde aus der Gruppe heraus gegen den Kopf getreten und geschlagen, berichtet die Polizei. Der 45-Jährige erlitt eine Gehirnerschütterung, zog sich eine aufgeplatzte Lippe zu und verlor zwei Zähne. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Dank der Hinweise einiger Zeugen konnten von der Gruppe der Tatverdächtigen bislang sechs Personen im Alter zwischen 13 und 18 Jahren ermittelt werden. Nach weiteren Beteiligten wird noch gesucht. Die Polizei bittet deshalb Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0631 3692250 zu melden.