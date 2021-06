Eine Gruppe randalierender Jugendlicher ist der Polizei am Freitagabend aus der Glockenstraße gemeldet worden. Zeugen teilten gegen 19.30 Uhr mit, dass die Gruppe Baustellenschilder herumschleudere und Passanten anpöbele. Wie die Polizei am Montag mitteilte, rückte eine Streife aus und machte die Gruppe an der Ecke Richard-Wagner-Straße/Logenstraße ausfindig.

Es handelte sich um fünf Jungen im Alter von 13 bis 17 Jahren. Einer von ihnen, ein 15-Jähriger, machte einen alkoholisierten Eindruck und verhielt sich aggressiv. Unterdessen ging der Hinweis ein, dass der 15-Jährige unterwegs einen anderen jungen Mann getreten habe. Das Opfer war ebenfalls alkoholisiert und zeigte kein Interesse an einem Strafantrag. Während vier der Jugendlichen einen Platzverweis erhielten, musste der mutmaßliche Täter mit zur Dienststelle kommen. Ein Atemtest bescheinigte ihm einen Alkoholpegel von 1,18 Promille.