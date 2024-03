Ist das Wohl eines Kindes oder Jugendlichen gefährdet, kann das Jugendamt den Minderjährigen aus der Familie nehmen und in einer Wohngruppe oder einem Heim unterbringen. Die sogenannten Inobhutnahmeplätze sind rar. Die Stadt arbeitet zusammen mit dem Kreis an einer dauerhaften Lösung.

Egal ob Bereitschaftspflegeplätze für Säuglinge und Kleinkinder, Wohngruppenplätze für Schulkinder, Notbetten für Jugendliche, die nicht mehr nach Hause können – in der gesamten Region fehlen laut städtischem Jugendamt Inobhutnahmeplätze für alle Altersgruppen und Bedarfe.

Das führe bei den Mitarbeitern des Jugendamts zu einer großen Belastung, erklärte Referatsleiter Ludwig Steiner im Jugendhilfeausschuss (JHA). Vor allem an den Wochenenden und in den Nächten, für die eine Rufbereitschaft existiert, sei die Inobhutnahme mit erheblichem Zeitaufwand verbunden.

2022 kamen in Kaiserslautern auf 1000 junge Menschen (unter 18 Jahre) 6,52 Inobhutnahmen. Laut Stadtverwaltung ist das der höchste Wert in Rheinland-Pfalz. Der Durchschnitt der anderen kreisfreien Städte lag bei 2,75 Inobhutnahmen je 1000 Jugendliche. „Wir wollten einen Platz bei einem freien Träger reservieren. Seit Januar haben wir eine entsprechende Vereinbarung mit der Evangelischen Heimstiftung“, berichtete Steiner. Jugendliche ab dem zwölften Lebensjahr können in einer Wohngruppe des Trägers untergebracht werden.

Pro Tag 216,88 Euro

Die Stadt muss dafür pro Tag 216,88 Euro bezahlen – unabhängig davon, ob der Platz in Anspruch genommen wird oder nicht. Für die tatsächlich belegten Tage werden die Platzkosten fallbezogen abgerechnet, teilt die Verwaltung mit. „Wir schaffen damit Entlastung unserer Mitarbeiter. Angesichts der Fallzahlen, wird es wohl nicht allzu oft vorkommen, dass der Platz unbelegt bleibt“, ergänzte Jugenddezernentin Anja Pfeiffer. Die Stadt würde gern auch einen Platz für Unter-Zwölfjährige reservieren.

Stadt und Kreis arbeiten an einer Dauerlösung, wollen eine gemeinsame Inobhutnahmestelle einrichten. Träger sollen die Evangelische Heimstiftung und die Diakonissen Speyer sein. Diese Einrichtung sollte 2024 in Betrieb gehen. Durch bauliche Verzögerungen verschiebt sich der Start aber wohl bis ins kommende Jahr.

Der JHA stimmte geschlossen der vorsorglichen Belegung von Inobhutnahmeplätzen zu.