Die Polizei wurde am Sonntagabend ins Freibad gerufen: Eine Gruppe Jugendlicher hatte eine Frau attackiert und verletzt. Wie die Polizei berichtet, war die 49-Jährige mit der Gruppe in Streit geraten. Als die Frau dann mit ihren Kindern das Bad verließ, folgten ihr die Jugendlichen. Ein bislang unbekannter Täter aus der Gruppe schlug ihr mit der Faust ins Gesicht, die Frau erlitt eine Prellung an der Wange. Ihr Ehemann, der die Hilferufe seiner Frau hörte und hinzueilte, konnte die Jugendlichen zurückdrängen. Als ein Zeuge die Polizei verständigte, ergriffen die Jugendlichen die Flucht. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und bittet um Hinweise: Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 in der Kaiserslauterer Gaustraße zu melden. rhp/zs