Die Angst vor dem Coronavirus ist groß, das Verständnis für die Lebenssituation anderer Menschen auf einigen Seiten dagegen eher gering: Das berichtet Elke Lambert. Sie leitet das Evangelische Jugendhilfezentrum mit verschiedenen Wohngruppen. Die dort zusammenlebenden Jugendlichen seien beim gemeinsamen Gang ins Freie angefeindet worden. Das belastet die jungen Menschen, die ohnehin mit einer schwierigen familiären Situation umgehen müssen.

Beurlaubungen sind gestrichen, Besuche beispielsweise von Freunden sind untersagt, begleiteter Umgang zwischen Kindern und ihren Eltern kann nicht stattfinden – in die stationären Wohngruppen kommt nur noch, wer muss. „Seit dem Zeitpunkt als es die Beschränkungen gab“, erzählt Elke Lambert, Einrichtungsleiterin des Evangelischen Jugendhilfezentrums. Die Einrichtung verfügt über mehrere Wohngruppen hinweg über insgesamt 50 Plätze zur stationären Unterbringung, zudem gibt es Tagesgruppen. In einer einzelnen Wohngruppe leben etwa zehn Kinder und Jugendliche zusammen, die aufgrund von Vernachlässigung, Streit, Suchtproblemen oder psychischen Erkrankungen der Eltern nicht mehr zu Hause bleiben können. Sie werden rund um die Uhr betreut, das Leben ähnelt dem innerhalb eines Familienverbunds.

Heimweh sei gerade bei den jüngeren Kindern ein großes Problem, die älteren vermissen besonders ihre Freunde. Das bestätigt auch Dina, die in einer der Gruppen lebt: „Der fehlende Kontakt, vor allem der persönliche zu Freunden und Familie, ist sehr schwer! Erst recht wenn einem was auf der Seele liegt.“ Normalerweise treffen sich die Kinder und Jugendlichen, sofern der Kontakt zur Herkunftsfamilie zugelassen ist, regelmäßig mit ihren Eltern oder Geschwistern – „sie haben dadurch das Gefühl, nicht in einem Heim zu leben, sondern eher in einer Art Wohngemeinschaft“, erzählt Lambert. Das sei wichtig.

Zu fünft im Wald unterwegs – Spaziergänger rufen die Polizei

„Zu neunt oder zehnt die ganze Zeit zusammensitzen ist schon hart für die Jugendlichen“, sagt sie. Da brauche es dringend Möglichkeiten „sich auszupowern, viele der Jugendlichen gehen normalerweise gerne ins Fitnessstudio“ – doch auch die sind geschlossen. Und wenn doch einmal Kleingruppen unterwegs sind, gemeinsam im Wald joggen oder wie vor einigen Tagen im Eselsbachtal verschnaufen, rufen Spaziergänger mitunter die Polizei. „Wir hatten zwei Gruppen von jeweils fünf Jugendlichen, die gemeinsam und mit Betreuern unterwegs waren. Im Grunde sind sie wie eine häusliche Gemeinschaft. Sie waren auch nicht laut und haben nichts gemacht.“

Doch auf einmal seien sie von Spaziergängern beschimpft worden, diese hätten sich hinter Bäumen versteckt, die Polizei gerufen. „Da war wenig Verständnis“, berichtet Lambert.

„Man schämt sich, obwohl es nichts zu schämen gibt“

„Ich denke, dass die Menschen dachten, dass wir eine Gruppe von Jugendlichen sind, die feiern wollten. Einige der Leute im Wald haben direkt doofe Kommentare abgegeben wie ,das wird teuer’, ,sowas kann man nicht verantworten’. Aufgrund eines schmalen Wanderwegs war einer Frau der Abstand wohl nicht genug, obwohl wir an der anderen Seite in einer Reihe gelaufen sind und darauf geachtet haben die 10er-Gruppe in Grüppchen aufzuteilen. Diese wurde dann auch laut und ausfallend gegenüber uns“, erzählt Dina.

„Ich habe mich dabei komisch gefühlt. Ich war davor bereits drei Wochen in Quarantäne und konnte dann endlich das erste Mal wieder raus. Ich fand es blöd, dass man uns direkt angepampt hat und nicht mal nachgefragt hat, was bei uns Sache ist.“ Es sei erkennbar gewesen, dass sie zusammengehören und Betreuer dabei waren. „Allen war es zeitweise unangenehm. Es kommen die unterschiedlichsten Gefühle auf, man wird sauer, schämt sich, obwohl es nix zum schämen gab, aber vor allem war ich traurig.“ Dabei seien in den vergangenen drei Wochen gerade einmal zwei solcher Ausflüge gemacht worden, „auch vor dem Haus auf der Wiese kommen Kommentare oder es wird gleich das Ordnungsamt gerufen, obwohl nicht mehr als vier Personen zusammenstehen. Ich denke, dass die Menschen einfach unwissend sind und somit gleich Vorurteile haben.“

Polizisten haben die Situation schnell gelöst

Lambert hatte solche Situationen bereits vorausgesehen, deswegen auch eine Bescheinigung ausgestellt, auf der die Lebenssituation der Jugendlichen erklärt wird. „Die Polizisten haben das in diesem Fall auch akzeptiert, waren im Grunde sehr nett“, berichtet Lambert. Dennoch sei es für einige der jungen Menschen ein belastender Moment gewesen: „Wir hatten ein Mädchen, das hat geweint, sie ist am Ende mit den Nerven.“ Denn die zuvor verordnete Quarantäne, die vorsorglich erfolgte, sei bereits eine große Umstellung gewesen. Krank war aber niemand, einen bestätigten Corona-Fall gab es im Evangelischen Jugendhilfezentrum bislang nicht.