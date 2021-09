Unfug mit Feuer und E-Scootern trieben am Donnerstag Jugendliche auf dem Guimarães-Platz. Nach Angaben der Polizei meldete ein Anrufer am Abend einen Feuerschein im Bereich des Jobcenters. Weil ein Brand zu befürchten war, rückten Polizei und Feuerwehr gleichzeitig aus. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte dann lediglich ein verbranntes Plastikteil und eine Flüssigkeit auf dem Platz. Ein Brand war nicht zu vermelden. Doch ein Zeuge teilte den Beamten vor Ort mit, dass sich kurz zuvor Jugendliche vorm Jobcenter aufhielten und Videos drehten. Sie filmten sich dabei, wie sie mit ihren E-Scootern durch Feuer fuhren. Dies erklärte das verbrannte Plastikteil und vermutlich auch die Flüssigkeit. Die verantwortlichen Jugendlichen konnten für ein belehrendes Gespräch nicht mehr ausfindig gemacht werden, so die Polizei.