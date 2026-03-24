Erstmals seit 2018 hat die Volkshochschule Kaiserslautern wieder den Jugendkunstpreis vergeben. Wer die Gewinner sind und wie es mit der Auszeichnung weitergehen soll.

„ Kaiserslautern 750 – mein Lieblingsort in KL“: So lautete das Motto des nach sechsjähriger Pause wieder von der Volkshochschule (VHS) Kaiserslautern ausgeschriebenen Wettbewerbs. Gesucht wurde nach den besten Bildern oder Fotografien mit Bezug auf das 750. Stadtjubiläum. 64 Kunstwerke wurden eingereicht. „Ich bin sehr positiv überrascht von allen Bildern“, sagte Desirée Kohl, Fachbereichsleitung der Jugendkunstschule an der VHS, bei der von ihr organisierten Preisverleihung am Samstag.

Begutachtet hat die Bilder eine aus drei Personen bestehende Jury. Ihr gehörten die langjährige Leiterin des Stadtmuseums, Marlene Jochem, der Maler und Vorstand des Malersaals am Pfalztheater, Christof Beck, sowie VHS-Direktor Michael Staudt an. „Wir möchten damit die Malerei bei jungen Leuten fördern und die Orte zeigen, die den jungen Menschen in unserer Stadt am Herzen liegen“, erklärte Staudt. Für die zehn Bestplatzierten gab es Urkunden, die Plätze eins bis vier wurden zusätzlich mit Gewinnen belohnt.

Bahnhof, Stadtmitte, Kirchenorgel und Waschmühle

Der mit 3000 Euro dotierte erste Platz ging an Clara Rückert. Ihr Bild „Gleis 1“ zeigt einen mit viel Liebe zum Detail dargestellten Sonnenuntergang am Bahnhof Kaiserslautern. Die 18-Jährige hat schon als kleines Mädchen mit dem Malen begonnen. Für das Sieger-Kunstwerk habe sie teils bis zu sechs Stunden am Stück gemalt. „Malen macht mir einfach Spaß. Dabei kann ich mich ausdrücken und das, was in meinem Kopf vorgeht, auf Papier bringen“, erzählte Rückert.

Die 17-jährige Yiren Yang belegte mit ihrem Bild „Zwischen Ruine und Rathaus“ den zweiten Platz. Yang hat einen friedlichen Sommerabend in der Stadtmitte dargestellt – honoriert wird ihr Werk mit 100 Euro Preisgeld. Die Orgel der Kirche St. Marien hat Marlene Blauth gezeichnet. Dabei habe die 14-Jährige einen „magischen Ort mit unglaublicher Detailgetreue“ eingefangen, erläuterte Kohl. Blauth darf sich über den dritten Platz und 50 Euro Preisgeld freuen. Der Sonderpreis für besonders junge Künstler ging an Mathilda Redding. Mit ihrem Werk „Abkühlung im Sommer“, das das Freibad Waschmühle zeigt, hat die 13-Jährige einen Gutschein für den Frame-Shop in Kaiserslautern gewonnen. Künftig soll der Jugendkunstpreis wieder alle zwei Jahre für Jugendliche zwischen zwölf und 18 Jahren aus Kaiserslautern oder dem Umland ausgeschrieben werden.

Viele Besucher bei Erlebnistag

Zu sehen sind die Bilder der aktuellen Preisträger in der Volkshochschule. Dort war nicht nur wegen der Preisverleihung, sondern auch wegen des Erlebnistages einiges los. Dabei stellte die VHS ihre verschiedenen Fachbereiche inklusive den Kursen und Vorträgen vor. Geschäftsstellenleiterin Tina Schuhmacher freute sich über die vielen Besucher: „Wir wollen zeigen, wie vielfältig das Programm der Volkshochschule ist.“