Wie sehr Musik bewegen kann! Unter dem Motto „Thank You for the Music“ zeigte die Jugendkantorei (Juka) der Stiftskirche am Freitag ein hochkarätiges Programm.

„Willkommen, Bienvenue, Welcome“ – mit dem Hit aus dem Musical „Cabaret“ stimmten die fast 30 jungen Leute der Juka das Publikum auf einen grandiosen Abend ein – Hände, Füße und paillettenbesetzte Hüte der Sänger wirbelten mit. Angefangen mit dem berührenden Lied John Dowlands „Come Again“ führte das Programm die Zuhörer durch alle Epochen und Genres von ernster Musik, der klassischen Arie, dem romantischen Lied bis zur Kaffeehausmusik, zum Musical und der Popmusik. Choreografie und Moderation bot den stimmungsvollen Rahmen für ein Konzert mit Revuecharakter unter der Leitung von Bezirkskantorin Beate Stinski-Bergmann.

Neben acht Stücken für den großen Chor glänzten mit Solo-Darbietungen Antonia Bergmann, Joanna Holzapfel, Felicitas Kuba, Shizuka Pardall, Lovis Scheipers und Viktoria Schnurpfeil wie auch Dominik Schnurpfeil und Philip Schreyer. Bezaubernde Duette brachten Helen Bien und Fia Zellmer sowie Joanna Holzapfel und Nathan Göritz zu Gehör. Lisa Damm, Leonie Lasai, Lovis Scheipers, Lou Schirren und Viktoria Schnurpfeil sorgten als Quintett mit Gesang und Choreografie für Furore und ließen ihre Strohhüte gehörig mitspielen.

Die Bandbreite der Komponisten reichte von Brahms, Händel, Mozart und Verdi bis zu Gershwin, Presley, Abba und Queen. Die jungen Sängerinnen und Sänger präsentierten die Stücke mit Singfreude auf hohem klanglichen Niveau, mit großer intonatorischer Sicherheit, differenzierter Dynamik und berührendem Ausdruck – von fein und geheimnisvoll bis zu temperamentvoll-mitreißend.

Die Moderation durch Manuel Schmidt, Clara Osterschulze und Luzia Fischer rundete den Abend überzeugend ab. So erlebten die Zuhörer in der fast voll besetzten Stiftskirche unzählige Gänsehautmomente, in denen die betörenden Stimmen der jungen Talente die Sinne dahinschmelzen ließen, mit Choreografie bezauberten und mit Temperament das Publikum mitrissen. Die Stückauswahl war mehr als gelungen.

Die hochmusikalische Chorleitung und die stimmige Choreografie von Stinski-Bergmann, die großartige Begleitung am Klavier von Eva Klamroth und die fantastische Stimmbildung von Antonietta Jana sorgten 90 Minuten lang für musikalischen und unterhaltsamen Hochgenuss. Das Publikum bedankte sich wiederholt mit donnerndem Applaus und Rufen der Begeisterung – verdient!