Aufgrund der Verlängerung des Lockdowns bis Mitte Februar haben mehrere Mitglieder des Jugendhilfeausschusses ihre Teilnahme an der Sitzung, die am Mittwoch, 3. Februar, in Präsenzform stattgefunden hätte, abgesagt. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wäre deswegen die erforderliche Zweidrittelmehrheit der stimmberechtigten Mitglieder nicht erreicht worden.

Die Sitzung wird deshalb in Einvernehmen mit dem Vorsitzenden und dem Oberbürgermeister auf den 3. März verlegt. Sofern die technischen Voraussetzungen vorliegen und zwei Drittel der stimmberechtigten Mitglieder mit der Durchführung einverstanden sind, soll die Sitzung in sogenannter Hybrid-Form durchgeführt werden.