Ein Jugendfest, das die Atmosphäre eines Treffens unter Freunden hat. Mit Musik, guten Gesprächen, guter Stimmung – und vor allem: ohne Zwänge. So charakterisieren die Initiatoren „Einfach Laut(ern)“. Das Fest feiert am 10. Juni Premiere.

Das Citymanagement hat das Fest in Kooperation mit dem Jugendparlament konzipiert. „In Kaiserslautern gibt es zu wenige Möglichkeiten für Jugendliche und junge Erwachsene, sich ohne Zwänge zu vernetzen und miteinander Zeit zu verbringen. Fast alle Veranstaltungen kosten Eintritt, es gibt die Pflicht, etwas zu kaufen. Dagegen möchten wir etwas tun“, so der Leiter des Citymanagements, Alexander Heß.

So sei denn die Idee für „Einfach Laut(ern)“ geboren worden. Und wie es sich für ein lockeres Zusammentreffen gehöre, sei das Ganze auch recht spontan angesetzt worden. Los geht’s am 10. Juni um 18 Uhr vor der Stiftskirche. Der Eintritt ist frei.

Nicht nur junge Besucher willkommen

„Einfach Laut(ern) ist primär für Jugendliche und junge Erwachsene gedacht, trotzdem sind aber alle eingeladen, die gerne einen schönen Sommerabend bei Musik in der Lautrer Innenstadt verbringen möchten“, so Heß. Für die Musik sorgen an jenem Samstagabend mit Futureshards und Rooftop Apartment zwei lokale Größen.