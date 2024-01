Der Umzug der Abteilung „Jugend und Soziales“ der Kreisverwaltung Kaiserslautern von Kaiserslautern nach Landstuhl in das ehemalige VR-Bank-Gebäude in der Kaiserstraße steht unmittelbar bevor. Deshalb sind die bisherigen Standorte in der Barbarossastadt im Casino am Altenhof und in der Fischerstraße 12 ab Montag, 15. Januar, für den Publikumsverkehr geschlossen. Persönliche Vorsprachen oder Gesprächstermine seien während der Zeit des Umzugs nur noch nach vorheriger telefonischer Abstimmung, etwa über die zentrale Rufnummer 0631 71050, und Kontaktaufnahme möglich, teilt die Kreisverwaltung mit. Die weiteren bekannten Telefonnummern würden beibehalten, allerdings könne die telefonische Erreichbarkeit während des Standortwechsels eingeschränkt sein. Dazu, wie lange der Umzug genau dauern wird, macht die Verwaltung keine Angaben. Sie versichert aber: „Wir sind bemüht, den Standortwechsel möglichst schnell zu vollziehen, damit der normale Publikumsverkehr möglichst bald wieder aufgenommen werden kann.“