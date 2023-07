Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Beim Jugend-Kart-Slalom des MSC Schorlenberg Enkenbach-Alsenborn am Sonntag in Mehlingen gab es zwei fast schon unterschiedliche Veranstaltungen: Zunächst drehten die Sieben- bis 18-Jährigen mit leisen Motorgeräuschen ihre Runden. Im zweiten Abschnitt hatten die Fahrzeuge Elektro- statt Verbrennungsmotoren.

Der ADAC Pfalz bietet für die Kart-Jugend in dieser Saison gleich zwei Meisterschaften mit Fahrzeugen unterschiedlicher Antriebsart an. Einen solchen Lauf mit den beiden Wertungen gab es nun in Konken.