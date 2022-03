Zum 29. Mal hat die Sparkasse Kaiserslautern im Februar den jährlichen Regionalwettbewerb „Jugend forscht – Schüler experimentieren“ durchgeführt. 50 Teilnehmer aus Rheinland-Pfalz hatten insgesamt 28 Arbeiten eingereicht. Coronabedingt musste der Nachwuchswettbewerb virtuell stattfinden. Aus Kaiserslautern hatten vier Schülerinnen und Schüler die Nase vorn.

Im Wettbewerb „Schüler experimentieren“ errang Emma Lickes vom Heinrich-Heine-Gymnasium mit dem „Bau einer künstlichen Hasenamme“ den ersten Platz. „Hasen können sich wie verrückt vermehren, aber nicht immer ist die Hasenmutter in der Lage, sich um ihren Nachwuchs zu kümmern. Die kleinen Hasen verhungern dann meistens“, so die Schülerin aus eigener Erfahrung. Um den Hasenbabys zu helfen, bastelte sie eine künstliche Hasenamme.

Im Wettbewerb „Jugend forscht“ belegten Jonas Bingeser, Jonathan Schmitz und Benedikt Greve vom Burggymnasium einen ersten Platz. Die drei Schüler fahren in der Regel mit dem Fahrrad zur Schule. „Das kann in Kaiserslautern recht abenteuerlich sein“, so ihre Erfahrung. Der Ausbau von Radwegen lasse an vielen Stellen zu wünschen übrig. Auch sei das Verhalten der Autofahrer nicht immer radfreundlich. In ihrer Arbeit zeigen sie auf, was den Weg zur Schule per Rad attraktiv macht und was vor dem Radfahren eher abschreckt.

Hartmut Rohden, Stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Kaiserslautern, lobte anlässlich der Preisverleihung Begeisterung und Ausdauer, mit der die Jugendlichen trotz widriger Umstände an den Start gegangen waren. Wettbewerbsleiterin Diana Weber freute sich über Ideenreichtum, Fantasie und Engagement, mit der sich der Nachwuchs an die Arbeit gemacht hatte.