Nach zwei Jahren pandemiebedingter Online-Veranstaltung ist es in diesem Jahr wieder soweit: Der Wettbewerb „Jugend forscht“ findet in Präsenz statt. Unter dem Motto „Mach Ideen groß!“ treten am Samstag, 25. Februar, 55 Teilnehmer mit insgesamt 29 Forschungsprojekten beim Regionalwettbewerb an, um einen der begehrten Preise und Auszeichnungen beim Nachwuchsforscher-Wettbewerb „Jugend forscht – Schüler experimentieren“ zu erringen. Die Sparkasse Kaiserslautern ist zum 30. Mal Patenunternehmen und stellt personelle und organisatorische Unterstützung bereit, wie diese mitteilt. Am Vormittag bewertet eine Fachjury die von Schülern und Schülerinnen meist in Projektgruppen erarbeiteten Versuche und Resultate in der Kundenhalle der Sparkasse Kaiserslautern. Ab 13.30 Uhr präsentieren die Nachwuchsforscher ihre Experimente und Forschungen der Öffentlichkeit. Ihre Projekte drehen sich um konkrete Problemstellungen aus den Themenfeldern Biologie, Chemie, Physik sowie Technik. Die Teilnehmenden sind Schüler der Gymnasien und Gesamtschulen der Stadt und des Landkreises Kaiserslautern sowie weiterer Schulen aus dem südlichen und westlichen Rheinland-Pfalz.