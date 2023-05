Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ist es möglich, vom Pfälzerwald aus die Alpen zu sehen? Der Frage ist Markus Berberich in seinem Beitrag für den diesjährigen Regionalwettbewerb„ Jugend forscht“ nachgegangen und hat damit gepunktet. Mit seiner Arbeit hat der Schüler des Burggymnasiums im Fachgebiet Geo- und Raumwissenschaften den ersten Platz belegt.

Damit hat er sich seine Teilnahme beim Landeswettbewerb gesichert. So wie in der Schule seit Monaten vieles online läuft, ging am 19. Februar auch der Regionalentscheid „Jugend