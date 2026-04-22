Am 2. Mai stellt das „Jugend Ensemble Neue Musik Rheinland-Pfalz/Saar“ im Pfalztheater sein Programm „Die Goldenen Zwanziger“ vor.

An diesem Wochenende wird der Kultursommer Rheinland-Pfalz in Kaiserslautern eröffnet. Am 2. Mai stellt das „Jugend Ensemble Neue Musik Rheinland-Pfalz/Saar“ im Pfalztheater sein Programm „Die Goldenen Zwanziger“ vor. Dazu gehören eine Uraufführung von Daniel Roth, Terry Rileys „In C“ und Live-Vertonung zweier Stummfilme.

„Wir sind ein Ensemble für junge Musikerinnen und Musiker, das sich auf zeitgenössische Musik spezialisiert hat“, sagt Eva Zöllner, die zusammen mit Stefan Kohmann die Gruppe leitet. Diese wurde 1991 auf Initiative des Komponisten Karl Josef Müller gegründet und steht in Trägerschaft des Landesmusikrats Rheinland-Pfalz, seit 2004 in Kooperation mit den Kollegen im Saarland.

Neue Musik für alte Stummfilme

Es gehört zu den ältesten Jugend-Ensembles für Neue Musik in Deutschland und besteht aus jungen Leuten von 13 bis 19 Jahren. Sie kommen zweimal im Jahr zu Arbeitsphasen zusammen und bereiten ein Konzert vor, das sie dann auf einem Festival aufführen. „Unsere Mitglieder spielen alle möglichen Orchesterinstrumente wie Violine, Cello, Klarinette, Oboe, Posaune und Schlagzeug, aber auch Sonderinstrumente wie Blockflöte oder Klavier“, sagt Zöllner, die selbst eine renommierte Akkordeonistin ist.

„Die Jugendlichen kommen zu uns, weil sie neugierig sind, die Musik von heute zu entdecken, von noch lebenden, oft auch noch jüngeren zeitgenössischen Komponisten.“ Für Eva Zöllner ist besonders wichtig, dass die Jugendlichen auch Improvisieren lernen. „Sie sollen selbst kreativ Musik erfinden mit ihrem Instrument. Sie können bei uns sich und ihr Instrument ganz neu erkunden.“

Schwerpunkt Improvisation

Improvisation ist ein wichtiges Element im zeitgenössischen Jazz. „Wir improvisieren frei, ohne Harmonien und Melodien, aber mit spannenden Sounds“, bestätigt die Ko-Leiterin. „Das macht den Jugendlichen sehr viel Spaß, weil sie sich selbst mit ihren musikalischen Gedanken und Ideen einbringen können.“

Die Improvisationen werden nicht in irgendeiner Form von Noten festgehalten, doch es gibt eine Spielanweisung: „Was wir in Kaiserslautern spielen, ist in weiten Stücken improvisiert. Aber es gibt eine Abfolge von musikalischen Szenen. Was da genau passiert, erfinden die Jugendlichen in dem Moment selbst. Es ist also bei jeder Aufführung ein bisschen anders.“

Eine der frühestens Filmemacherinnen

Thema des diesjährigen Kultursommers sind die 1920er Jahre. „Da lag es nahe, dass wir uns mit Stummfilmen aus dieser Zeit beschäftigen“, meint Eva Zöllner. Gemeinsam mit dem Ensemble wollte sie etwas finden, das nicht so häufig gezeigt wird wie zum Beispiel Fritz Langs „Metropolis“. So stießen sie auf die Französin Germaine Dulac (1882-1942).

Als eine der frühesten Filmemacherinnen habe sie sich damit beschäftigt, „Film als abstrakte Kunst zu etablieren, nicht als erzählendes Medium“, so Zöllner. „Ihre beiden Filme arbeiten sehr musikalisch mit Schnitt, Rhythmus und Überblendungen und thematisieren die Beziehung zwischen Mensch und Maschine. Sie bieten damit sehr gute Anknüpfungspunkte, um dazu Neue Musik zu erfinden.“

„Sound Painting“ statt Noten

„Wir haben die Filme angesehen, ein grobes Gerüst vorgegeben und dann Musik zu den einzelnen Szenen erfunden. Die jungen Leute sind assoziativ umgegangen mit dem, was sie im Film sehen – Regentropfen, Naturbilder, Windgeräusche. Die Musik wird aber schnell abstrakt, das ist ein interessanter Gruppenprozess. Am Ende sitzen da zehn Musiker, die alle an einem Strang ziehen.“

Der erste Film, „Thèmes et variations“, wird mit Handzeichen dirigiert: „Das ist ,Sound-Painting’, eine internationale Zeichensprache, mit der man gut auf einen Film reagieren kann“, sagt Zöllner. Der zweite Film mit dem Titel „Disques 957“ - ebenfalls aus dem Jahr 1928 - ist genauso abstrakt, aber inspiriert von einem Prélude von Frédéric Chopin. „Deshalb spielt das Klavier eine wichtige Rolle, sowohl im Video als auch bei uns“, meint die im Westerwald aufgewachsene Musikerin.

Spiel in der Zeitmaschine

Mit dieser Art von Musik ließen sich die fast 100 Jahre alten Filme in die Gegenwart transferieren: „Eine Musikerin meinte sogar, dadurch würde der Film nicht in die Gegenwart, sondern in die Zukunft transportiert. Wir verfrachten den Film also in die Zeitmaschine. Die Musik ist sehr vielfältig, manchmal auch verspielt mit Stilzitaten.“

Neben den vertonten Stummfilmen steht mit Terry Rileys „In C“ ein Stück Minimal Music von 1964 auf dem Programm. „Es ist sehr farbenreich und rhythmisch, man kommt in einen Flow“, meint die 1978 geborene Eva Zöllner. Schließlich steht die Uraufführung der Auftragskomposition „Das triadische Ballett“ an. Daniel Roth hat es eigens für dieses Ensemble geschrieben, inspiriert vom Bauhauskünstler Oskar Schlemmer.

Info

Konzert des Jugend Ensembles Neue Musik Rheinland-Pfalz/Saar am Samstag, 2. Mai, 13 Uhr, im Pfalztheater Kaiserslautern.