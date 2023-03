Die Jugendmannschaft des SV Fischbach darf sich wieder einmal mit dem Titel des Südwestdeutschen Mannschaftsmeisters U19 schmücken. Im hessischen Hofheim qualifizierte sich das Fischbacher Nachwuchsteam damit auch für die Deutschen Mannschaftsmeisterschaften, bei denen es ein gewichtiges Wörtchen mitreden will.

In einer Vierergruppe wurden die Titelkämpfe ausgespielt. Zunächst trafen die Fischbacher auf die Gastgeber vom TV Hofheim. Bei den Mädchen zunächst noch ein wenig ersatzgeschwächt, entwickelte sich eine spannende Partie, die, wie sich später herausstellte, eigentlich schon das vorweggenommene Endspiel darstellte.

Moritz Miller/Finn Busch und Simon Schenk/Bruno Steffen-Sánchez sorgten nach den Doppeln für einen 2:0-Vorsprung, bis das Mädchendoppel, Lilly Reiter (14 Jahre) mit der noch jüngeren Anastasiia Gietzen, auf verlorenem Posten stand. Doch steuerten in der Folge Lilly Reiter, Finn Busch und Bruno Steffen-Sánchez drei Einzelpunkte bei, sodass am Ende ein 5:3-Sieg für den SVF feststand.

Insgesamt drei 5:3-Siege

Auch in den beiden folgenden Begegnungen gegen den SV Funball Dortelweil und den SV GutsMuths Jena fuhren die Fischbacher zwei 5:3-Erfolge ein, wobei sich die nachgekommene Anna-Lena Zorn als eine wichtige Punktesammlerin erwies. Auch Fabian Rys steuerte gegen Jena mit einer sehr guten Leistung einen nicht unbedingt erwarteten Zähler bei.

Damit war ungeschlagen die Qualifikation für die „Deutschen“ gesichert. Hier werden die Fischbacher zusätzlich den deutschen Spitzenspieler David Eckerlin aufbieten können, der am Wochenende seinen ersten Sieg bei einem Deutschen Ranglistenturnier O19, also im Erwachsenenbereich, in St. Ingbert im Mixed einfahren konnte. Mit den beiden Erfolgen im Mannschaftswettbewerb und in der DBV-Rangliste hatte sich auch die vorangegangene Diskussion, wo die Fischbacher Nummer eins an den Start gehen sollte, erledigt.