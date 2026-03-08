Im Regionalfinale von „Jugend debattiert“ trumpfen zwei Schülerinnen aus Kaiserslautern auf. Jetzt treten sie beim Landesfinale an – und kämpfen um das Ticket nach Berlin.

Die Kulisse war des Anlasses würdig. Der große Ratssaal im Rathaus Kaiserslautern war voll besetzt mit den Klassenkameraden und Lehrern der insgesamt acht Debattierenden im Regionalverbundfinale des „Jugend debattiert“-Wettbewerbs. Dieser war aufgeteilt in zwei Altersklassen – der Sekundarstufe I (Klasse 8-10) und der Sekundarstufe II, die Oberstufe. Die je vier Finalisten hatten sich zunächst innerhalb ihrer Klassen durchsetzen müssen, dann folgten ein Schulfinale und eine Qualifikationsrunde. Dort gab es zwei Debatten, um aus den 24 Teilnehmern die vier Finalisten zu ermitteln. Die jeweils zwei Besten qualifizierten sich für das Landesfinale in Mainz am 21. April. Die Themen wurden vom Veranstalter vorgegeben, die Schüler hatten zehn Tage Zeit, sich vorzubereiten – wussten jedoch nicht, ob sie die Pro- oder die Contra Seite vertreten werden.

Zunächst hatte jeder Teilnehmer zwei Minuten Zeit, ununterbrochen ein Eröffnungsplädoyer zu halten, ehe eine zwölfminütige offene Aussprache begann. Anschließend durfte jeder noch einmal ein einminütiges Schlussplädoyer formulieren. Dabei schaute die Jury auf vier Bewertungskriterien: Sachkenntnis, Ausdrucksvermögen, Gesprächsfähigkeit und Überzeugungskraft.

Schülerin vom Rittersberg-Gymnasium gewinnt

Das Thema der Sekundarstufe I war: Sollen für schriftliche Prüfungen in der Oberstufe Anwendungen mit künstlicher Intelligenz als Hilfsmittel zugelassen werden? Am Ende setzten sich Maximilian Clauer vom Immanuel-Kant-Gymnasium Pirmasens als Zweiter und Finja Witthaus vom Rittersberg-Gymnasium Kaiserslautern als Erste durch. Clauer stammt aus einer politisch engagierten Familie, ist selbst Mitglied bei der Jungen Union und Vorsitzender des Jugendstadtrates von Pirmasens. „Jugend debattiert“ war an seiner Schule Thema im Sozialkundeunterricht. Witthaus nahm bereits im letzten Jahr teil, schied damals aber früher aus: „Ich wollte es dieses Jahr nochmal versuchen, im Rathaus zu debattieren war mein großes Ziel“, erzählte sie.

Das Thema der Debatte fand Clauer „sehr spannend, weil auch sehr aktuell“. Zur Vorbereitung sagte er: „Es war leichter, sich auf die Contra-Seite vorzubereiten, dennoch musste ich für die Pro-Seite argumentieren.“ Für Witthaus war es genau andersherum. Sie hätte sich die Pro-Seite gewünscht, musste aber Contra diskutieren. „Das Thema war schwierig, da ich mich mit KI nicht gut auskenne“, gab sie zu.

Nun haben beide große Vorfreude auf das Landesfinale in Mainz. „Ich bin ohne Erwartungen in den Wettbewerb gegangen. Unfassbar schön, dass ich jetzt in Mainz dabei sein darf“, betonte Clauer. Ausschlaggebend für die Jury war die Formulierung von Beispielen aus der Lebenswirklichkeit der Debattierenden, was Witthaus am besten machte.

Von ihrer Deutschlehrerin zur Teilnahme motiviert

Das Thema der Sekundarstufe II war: Soll die Veröffentlichung von Wahlumfragen im Vorfeld von Wahlen verboten werden? Am Ende setzten sich Valerie Venzke vom St. Franziskus-Gymnasium Kaiserslautern als Zweite und Benedikt Stein vom Leibniz-Gymnasium aus Pirmasens als Erster durch. Valerie Venzke wurde von ihrer Deutschlehrerin zur Teilnahme motiviert: „Es macht mir grundsätzlich sehr viel Spaß, auf faktenbasierten Argumenten eine sehr wissenschaftlich hochwertige Debatte zu führen.“ Für Stein, der es in der Vergangenheit schon einmal ins Landesfinale nach Mainz geschafft hatte, ist „Jugend debattiert“ fast schon eine Familientradition. Sein älterer Bruder stand bereits im Bundesfinale in Berlin: „Meine beiden Brüder diskutieren mit mir im Vorfeld über Themen, erklären mir Dinge. In den Tagen vor den Debatten ist das ein wichtiges Familienthema. Am Esstisch wird alles durchgesprochen, so sehe ich auch andere Perspektiven, das hilft mir sehr.“

Das Thema fanden beide gut, auch weil es ob der anstehenden Landtagswahlen sehr präsent und aktuell ist. „Man konnte sehr gute Argumente für beide Seiten finden, beide Positionen ließen sich gut vertreten, auch wenn ich die Contra-Seite als stärker empfand“, erklärte Venzke, die dann aber die Pro-Seite vertreten musste, während Stein fand, „dass die Pro-Seite die bessere Grundlage hatte“. Er vertrat dann aber die Contra-Seite: „Es hat mir sehr geholfen, zu wissen, was Pro sagen wird. Ich konnte mich gut drauf einstellen und entsprechend kontern.“

Ausschlaggebend für die Jury waren vor allem die neuen Argumente, die die beiden im freien Austausch einbrachten. Die Vorfreude auf das Landesfinale ist bei beiden enorm. Sie betonten zudem, unbedingt nach Berlin zu wollen: „Wer etwas anderes sagt, muss gar nicht erst teilnehmen“, so Benedikt Stein.