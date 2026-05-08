Finja Witthaus hat das Landesfinale von „Jugend debattiert“ in Mainz gewonnen. Jetzt steht sie im Bundesfinale in Berlin. Wie sie sich darauf vorbereitet.

Finja Witthaus, Schülerin des Rittersberg-Gymnasiums in Kaiserslautern, hat bereits im vergangenen Jahr am „Jugend debattiert“-Wettbewerb teilgenommen, kam aber damals nicht weit. Ihr großes Ziel war es, bis in den Regionalentscheid zu kommen, um im Kaiserslauterer Rathaus diskutieren zu dürfen. Jetzt geht es für sie sogar nach Berlin. „Ein sehr schönes Gefühl, pure Freude. Ich hätte es auf keinen Fall erwartet“, sagt die Schülerin zu ihrem Erfolg.

Nach dem Sieg im Regionalentscheid im Lautrer Rathaus startete die Vorbereitung auf das Landesfinale in Mainz. Das sei sehr aufwendig gewesen: Die Debattanten bekamen drei Themen, auf die sie sich vorbereiten mussten – sowohl auf die Pro- als auch auf die Contra-Seite, da erst unmittelbar vor den Rededuellen ausgelost wird, wer welche Position vertritt. Ebenso wurde ihnen nicht gesagt, in welcher Reihenfolge die Themen drankommen würden.

Viel Rhetorik gelernt

Zur weiteren Vorbereitung wurden die Regionalsieger aus Rheinland-Pfalz zu einem dreitägigen Seminar in die Landeshauptstadt eingeladen. „Es war schön, die anderen kennenzulernen und zu wissen, wer auf einen zukommt“, erzählt Finja Witthaus, die zudem berichtet: „Wir wurden gut weitergebildet und haben viel bezüglich Rhetorik gelernt.“ Am wichtigsten war für sie: „Ich habe gelernt, zu improvisieren. Ich brauche eigentlich immer viel Vorbereitung, weiß gerne, was mich erwartet.“

Am Tag des Finals fuhr Finja Witthaus zusammen mit ihrer Schwester, einer weiteren Schülerin aus der Oberstufe und den betreuenden Lehrkräften nach Mainz. Deutsch- und Ethiklehrer Rolf Scheipers, der die Jugend-debattiert-AG am Rittersberg-Gymnasium leitet, „hat mir viel geholfen“, bedankt sich Witthaus. Am Morgen standen zwei Qualifikationsdebatten an, um die vier Finalisten für den Nachmittag zu ermitteln. Die Themen: Sollen Schüler ihr Handy zu Beginn des Unterrichts abgeben? Und soll der öffentlich-rechtliche Rundfunk mehr Randsportereignisse übertragen?

Auch für die Gegenseite argumentieren

Bei beiden Themen musste Finja Witthaus entgegen ihrer eigenen Meinung argumentieren, das sei aber gar nicht schlecht gewesen, denn: „Man weiß, was die Gegenseite an Argumenten bringen könnte.“ Die Themen fand sie interessant, vor allem die Randsport-Thematik: „Ich hatte gehofft, dass es nicht im Finale kommt, denn dann hätte ich es ja vielleicht nicht debattieren können“, erzählt Finja Witthaus. Nachdem klar war, dass sie im Finale steht, kamen auch ihre Eltern nach Mainz. In der Pause vor der Finaldebatte stieg die Aufregung ins schier unermessliche: „Es kamen immer mehr wichtige Leute, Kameras wurden aufgestellt. Je näher wir dem Finale kamen, desto nervöser wurde ich.“

In der finalen Debatte durften sich die vier Teilnehmer in gemeinsamer Absprache ihre Standpunkte aussuchen, das Thema: Sollte ein verpflichtendes Politik-Praktikum für Schüler eingeführt werden? Finja Witthaus argumentierte dagegen. Zunächst aber wurden den Debattanten noch einige Fragen gestellt, um die Stimmung aufzulockern. Dann ging es los: Eröffnungsplädoyer, freie Aussprache, Schlussplädoyer. Danach fiel die Anspannung von Witthaus ab: „Ich war nicht mehr aufgeregt, es war für mich abgeschlossen. Ich wusste, ich habe meine Leistung erbracht und kann es jetzt nicht mehr ändern.“

Mit dem ersten Platz hatte sie nicht gerechnet, freute sich daher umso mehr. Nicht nur ihre Familie und ihre Lehrer jubelten mit ihr, auch die anderen Teilnehmer zeigten sich als gute Verlierer und gratulierten zum Sieg. „Das fand ich toll.“ Vor dem Finale in Berlin treffen sich alle Landessieger noch zu einem fünftägigen Seminar in Bayern.