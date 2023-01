Traditionell stehen für die Judoka zu Beginn des neuen Jahres wichtige Meisterschaften an. Das Heinrich-Heine-Judo-Team startete deshalb mit einem großen Trainingslager in Belgien ins neue Jahr.

Ende Januar werden die Deutschen Meisterschaften der Männer und Frauen in Stuttgart ausgetragen, im Februar folgt die DM der U18 in Leipzig, und die U21 ist im März in Frankfurt/Oder dran. Da gilt es auf den Punkt fit zu sein. Aber auch für den jüngeren Nachwuchs heißt es, die nächsten Wettkämpfe kommen.

HHG-Judo-Chefcoach Aydin Kempirbaev hatte deshalb einen Teil seiner Athleten ins belgische Koksijde beordert. Dort trafen sich rund 300 Judoka aus Belgien, den Niederlanden, Litauen, Tschechien, Frankreich, Schottland, Luxemburg und aus Deutschland. „Unsere Athleten konnten bei den internationalen Randoris zahlreiche Erfahrungen sammeln“, berichtet Aydin Kempirbaev, für den das Kämpfen mit immer anderen, bislang unbekannten Partnern, nicht alleine entscheidend war. In Belgien ging es auch außerhalb der Matte mit viel Spaß um den Zusammenhalt in der HHG-Gruppe.