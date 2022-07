„Die Vertreibung aus dem Paradies“ heißt das wandernde Kunstprojekt von Judith Boy. Gezeigt wird es ab Samstag, 23. Juli, 18.30 Uhr, in der protestantischen Christuskirche Otterbach, Kirchtalstraße 4.

Die Christuskirche stellt die 15. Etappe des Projektes dar, in dem sich Boy Themen der Gegenwart und der Wiederentdeckung des Paradieses widmet, wie sie ankündigt. Die in Körborn im Kreis Kusel und Palermo/Sizilien lebende Künstlerin zeigt ihre Malerei mit einer Performance und begleitet von Wortkunst und einer Predigt der Dekane Lars Stetzenbach und Matthias Schwarz. Eine Woche lang ist die Ausstellung dort zu sehen.

Boy stellt aktuell ebenfalls in der Altenglaner Geschäftsstelle der Kreissparkasse Kusel eine Auswahl ihrer Werke aus. Die Künstlerin verbindet Gegensätzliches und Zeitgenössisches, expressiv Abstraktes mit Realem. Ihre Malerei sei, so die Ankündigung, unkonventionell, ungewöhnlich und sinnenhaft. Boys Arbeiten sind bis 22. August zu den üblichen Öffnungszeiten in der Geschäftsstelle Altenglan zu sehen. Danach wandert die Ausstellung nach Glan-Münchweiler und Waldmohr. Nähere Informationen unter www.ksk-kusel.de.

Seit 25 Jahren freischaffend

Judith Boy verbrachte ihre Jugend im Kreis Kusel. Auf das Abitur folgten ein Modedesign-Studium in Trier und verschiedene Studien, wie zum Beispiel Malerei und mittelalterliche Pflanzfärberei. Seit 1997 ist sie freischaffende Künstlerin und Dozentin. Ihr Weg führte sie unter anderem nach Kaiserslautern, Wiesbaden, Frankfurt, Freiburg, Venedig und Palermo.