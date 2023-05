Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wer ein Leben und Wirken in und mit zwei Kulturen in die Öffentlichkeit verlegt, bleibt in ständigem Bewegen. In jeder Hinsicht. Judith Boy geht diese Wege als bildende Künstlerin zwischen ihrem pfälzischen Herkunftsort Kusel und ihrer sizilianischen Wahlheimat Palermo. Im Kunsttreff Am WebEnd zeigt sie Auszüge des langjährigen Projekts „Die Vertreibung aus dem Paradies“.

Im Gegensatz zu Judith Boys üblichen Inszenierungen der Objekt- und Installationskunst, bebildern dieses Mal acht Leinwände den Ausstellungsraum. Zu sehen ist informelle