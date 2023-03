Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Kaiserslauterer kennen Judith Boy Artista und ihre außergewöhnliche Upcycling-Kunst von Ausstellungen und Performances im Theodor-Zink-Museum, im Am WebEnd oder im SWR-Studio. Nun ist die im sizilianischen Palermo lebende Künstlerin wieder in unseren Breiten mit einem neuen Projekt zugange.

Was bisher von Boy Artista in Kaiserslautern zu sehen war und auch das, was bald wieder zu sehen sein wird, stammt meist aus dem Meer. Denn die in Körborn bei Kusel und in Palermo lebende Frau fischt