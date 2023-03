Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was bedeutet Kirche an der Technischen Universität, welche Rolle spielt Bildung für die Kirche? In einer „Dialogpredigt“ beim Ökumenischen Universitätsgottesdienst stellten sich Vertreter von Kirche und TU den Fragen von Studierenden.

Anlass für die Veranstaltung am Sonntag in der Friedenskirche war das 50-jährige Bestehen, welches sowohl die Technische Universität Kaiserslautern als auch die Katholische