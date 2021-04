Mit dem 50. Turnier feiert der RFV Rodenbach an diesem Wochenende ein erstes großes Jubiläum. Aus diesem Anlass werden neun Prüfungen ausschließlich aus dem Bereich der Dressuren angeboten.

Dabei reicht die Palette vom Dressur-Wettbewerb bis hin zur Dressurprüfung der Klasse M. 281 Nennungen liegen dem Veranstalter für die zweitägige Veranstaltung vor, wobei mit 43 Nennungen die Dressurprüfung der Klasse A das größte Interesse findet.

Nachwuchs und Elite

Sebastian Gloede hat mit seinem Helferteam dafür gesorgt, dass trotz der wegen der Corona-Pandemie zu beachtenden Hygienevorschriften ein reibungsloser und ordentlicher Reitsport geboten werden kann. „Wir stellen uns der Herausforderung und tun alles dafür, dass neben einem spannenden Turnier auch die Gesundheit der Teilnehmer und Gäste gewährleistet ist“, so der erfahrene Reiter und Richter. Das Turnier auf dem Berghof bietet auch diesmal eine Plattform für den Nachwuchs, aber auch für die Reiterelite.

An den Start gehen hauptsächlich Reitpaare aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Sowohl im Dressurreiter-Wettbewerb als auch im Dressur-Wettbewerb wird Roxana Mohr von den Pferdefreunden Fröhnerhof an den Start gehen, die süddeutsche Meisterin der Berufsreiter. Damit sind die Siege bereits vorprogrammiert, zumal sie für jede Prüfung für zwei Startplätze gemeldet hat. Im Dressur-Wettbewerb bekommt sie Konkurrenz von Greta Katharina Guth vom RV Einöd und von Amelie Schieffer vom Reiterbund Saarlouis.

Anika Dippi mit Außenseiterchancen

Vorne zu erwarten sind auch Mia Weber vom RFV Bundenbacherhöhe und Johanna Cölsch vom RFV Pirmasens/Winzeln. Im Dressurreiter-Wettbewerb haben Anika Dippi aus den eigenen Reihen und Monika Liebhart vom RFV Homburg zumindest Außenseiterchancen.

Sowohl in der Dressurprüfung der Klasse L als auch in der M-Kategorie gelten Marley Demmerle vom RFV Alsenborn, Susanne Moser vom RFV Lautertal Katzweiler, Karin Ostheimer-Sutter vom RV Einöd, Lena Rex von der Wormser Reitervereinigung und Bianca Weyrich vom RV Birkenhof Ostertal als Anwärter auf den Sieg. Der Kreis der Favoriten wird in der Dressurprüfung der Klasse M noch ergänzt durch die Amazonen Delia Albrecht vom Zellertal-Donnersberger RFV und Maike Meyer vom RFV Zweibrücken.

ZEITPLAN

50. Reitturnier des RFV Rodenbach

Samstag, 10. Oktober: 8.30 Uhr: A-Dressurpferdeprüfung; 10 Uhr: L-Dressurpferdeprüfung; 12 Uhr: Dressurreiter-Wettbewerb; 13.30 Uhr: Dressur-Wettbewerb; 15.30 Uhr: A-Dressurprüfung;

Sonntag, 11. Oktober: 8 Uhr: A-Dressurprüfung; 10.30 Uhr: L-Dressurprüfung mit Trense; 13.30 Uhr: L-Dressurprüfung ** mit Kandare; 16 Uhr: M-Dressurprüfung.