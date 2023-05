Vor 20 Jahren feierte die U19 des 1. FC Kaiserslautern einen großen Erfolg. In Berlin besiegte sie im Finale Bayer 04 Leverkusen und gewann den DFB-Pokal der Junioren. Anlässlich dieses Jubiläums trifft sich die Mannschaft wieder und tritt am Freitag (18 Uhr) auf Platz vier am Fritz-Walter-Stadion gegen die FCK-Traditionsmannschaft an. Der Eintritt ist frei.

Auch wenn das Finale schon zwei Jahrzehnte zurückliegt, ist dieser Pokaltriumph noch nicht vergessen. Damals, am 30. Mai 2003, bekam es das Nachwuchsteam vom Betzenberg im Stadion An der Alten Försterei mit Bayer 04 Leverkusen zu tun und setzte sich nach Verlängerung mit 4:1 durch. Hakan Akten brachte die jungen Roten Teufel kurz nach der Halbzeit in Führung. Da aber Sven Schaffrath kurz vor Ende für Bayer 04 ausgeglichen hatte, ging es in die Verlängerung. In dieser konnten Eric Wischang und Domi Kumbela den späteren Nationaltorhüter René Adler in den ersten fünf Minuten nach Wiederbeginn direkt noch dreimal überwinden, und so ging der Pokal in die Pfalz.

Für den FCK war 2003 ein denkwürdiges Jahr. Standen doch auch die Profis der Roten Teufel in DFB-Pokalfinale in Berlin. Was aber den U19-Spielern gelungen war, schafften sie nicht. Im Olympiastadion mussten sie sich dem FC Bayern München mit 1:3 geschlagen geben.

Mit Florian Fromlowitz

Zu Ehren der Pokalsieger von 2003 richtet der FCK dieses Jubiläumsspiel aus. Die Zuschauer dürfen sich auf die damalige Pokalmannschaft mit dem Keeper Florian Fromlowitz und Trainer Michael Dusek freuen. Und natürlich auch auf die FCK-Traditionsmannschaft, bei der sich unter anderem Florian Dick, Fabian Schönheim, Thomas Riedl, Alexander Bugera, Sebastian Reinert und Manfred Plath angekündigt haben.