Mit vielen Hits durch den Abend: Am Samstagabend luden die Hobby Singers zu ihrem 50-jährigen Bestehen zu einem Jubiläumskonzert in die Kreuzsteinhalle in Erfenbach ein. Mit ihrem Programm „Best of 50“ führten die beiden Chöre Hobby Swingers mit Band (unser Foto) und die Hobby Singers abwechselnd durch den Abend. Den Anfang machten die Hobby Swingers mit „Bless the Lord“ und anschließend sang der Chor „The Rose“ mit den beiden Solistinnen Ute Holzhauser und Angela Denker-Fritz. Der in Kaiserslautern bekannte Schweizer Peter Nüesch führte mit seiner Moderation durch den Abend. Mit „Marina“ und einem kleinen Medley „Azzurro/Voltare“ begannen die Hobby Singers ihren Auftritt. Es folgten unter anderem noch Hits wie „Let me entertain you“ von Robbie Williams oder „Siebzehn Jahr, blondes Haar“ von Udo Jürgens. Die beiden Chöre begeisterten die rund 300 Gäste mit ihren Liedern. Nach dem Konzert konnten die Besucher den Abend bei kostenlosem Ausschank von Getränken und kleinen Snacks ausklingen lassen.