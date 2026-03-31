Es ist wieder soweit: Am Hofacker 11 werden am 4. und 5. April wieder die Dschungel-Affen im musikalischen Sinne los sein. Mit hartgekochtem Rock’n’Roll statt bunter Eier.

Zehn Jahre – das ist schon eine Hausnummer. Das gewiefte Kuseler Kinett hat sich mit dem „Willkommen im Dschungel“-Format einen Geniestreich geleistet. Für das zehnte Jahr – und die mittlerweile 15. Ausgabe – wird entsprechend allerhand drauf gepackt. Das Lineup steht, wann genau die jeweiligen Acts auftreten, entscheidet sich jedoch wie immer am Spieltag selbst, je nach Anreise der Künstler und dem dramaturgischen Händchen von Programm-Organisator und -Koordinator Andreas Becker.

„Im vergangen Jahr hatten wir eine Rock-Band aus Japan, die kurzfristig den Festival-Sonntag eröffnet hat“, erinnert sich Becker. Eigentlich war dafür die lokal bekanntere Musikerin KatKit angedacht und auch im Programm so angekündigt. Doch am Sonntagmorgen entschied sich Becker doch, die japanische Band als erstes an die Front zu lassen. „Das war ein guter Schachzug, denn die Gäste kamen, um KatKit zu sehen, und waren dann völlig überrascht von den spannenden und ganz schön lauten Japanern“, berichtet Becker lachend. In diesem Jahr sind die Japaner zwar nicht dabei. Dafür aber zwei Hände voll anderer internationaler „Oster-Überraschungen“!

Freuen darf man sich zum Beispiel auf die Jazz-Indie-Pop-Truppe Farax aus Nancy, das neo-psychedelische Grunge-Pop-Inferno Shallter aus Kusel sowie die abstrakt-elektronische Combo Nine Months in Paris, die allerdings nicht wirklich aus Paris stammt. Weiter geht’s mit zwei „Dschungel“-Frischlingen: die Nu-Jazz-Formation Golle.BLK, die hier gleichzeitig ihr Live-Debüt feiert, und das Indie-Punk-und-Rock-Trio Soaked aus Southend-on-Sea im Vereinten Königreich. Pynch ist wiederum eine in London basierte Indie-Pop-Band, die man in der Szene kennen dürfte und sollte – schließlich hat sie bereits mit Hype-Produzent Dan Carey gearbeitet. Aber das ist lange nicht das Ende der Dschungel-Fahnenstange. Da kommen noch die Schweizer Indie-Psych-Darlings und Haldern Pop-Lieblinge von One Sentence Supervisor und der belgische Kinett-Freund Fabrice Detry, alias Fabiola, der, begleitet von seiner Lebensgefährtin Morgane Delfosse, feinsten Indie-Pop-Rock servieren will.

Es kommen aber auch die verträumt-poppige „Dschungel“-Wiederholunsgtäterin KatKit aus Quirnbach und das französische 90’s-Noise-Punk-Pop-Duo Pamplemousse aus La Reunion und Strasbourg. Heiße Kandidaten für die große Bühne beim wilden Festival sind The Vulcan Itch aus Griechenland, die im vergangenen Jahr das Kinett mit ihrem energischen Groove-Rock-Sound fast abgerissen hätten, die „weirden“ Franzosen von Warietta aus Metz und – natürlich – auch in diesem Jahr die Kinett-Stammgäste Flying Moon in Space, die Krautrock mit High-Tech und Dancebeats vermischen und ihr neues Album aus einer Reihe von Jam-Sessions im Kinett entwickelt hat. So sehr lieben die Leipziger das Kuseler Kulturzentrum und zurück!

Ein würdiges Lineup für das Jubiläumsjahr, findet Andreas Becker, der natürlich auch wieder selbst mit Vectralkoerper und Dark Mark ein paar musikalische Klänge zum Festival beisteuern wird. Die Gäste werden also wiedermal in großen Scharen erwartet. Das war vor zehn Jahren noch nicht abzusehen. „Wir wollten damals ein herausgehobenes Event veranstalten, bei dem die Bands abwechselnd spielen und das Publikum im besten Fall viele neue Sachen kennenlernt“, erinnert sich Becker an die Idee hinter dem allerersten „Dschungel“. „Natürlich war das Festival auch damals schon darauf angelegt, möglichst internationale Acts auf der Bühne zu versammeln. Und es waren tatsächlich schon beim ersten Gig Gäste aus Amerika angereist. Wie sich das Festival jedoch bis heute entwickeln würde – das hätte man sich damals nicht ausdenken können.“

Dazwischen haben Andreas Becker und Co-Inhaber des Kinett Wolfram Butz viele unterschiedliche Konzepte für den „Dschungel“ ausprobiert. „Wir haben versucht, das Festival im Kaiserslauterer Irish House abzuhalten, was aber nicht gut geklappt hat. Wir haben versucht, das Festival zwei Mal im Jahr stattfinden zu lassen, was aber auch nicht gut geklappt hat. Wir haben sogar versucht, das Festival auf drei Tage am Stück zu erweitern, hat aber auch nicht arg gut funktioniert.“ Das Osterwochenende entwickelte sich zum optimalen Zeitfenster für das „Dschungelfieber“ im Kinett und wurde für alle Nicht-Ostern-Feiernde schnell zum Alternativprogramm.

Auch für die angereisten musikalischen Acts sei es hin und wieder eine Überraschung. „Manchmal ist es so, dass eine Band zum Festival in der Kuseler Provinz angereist kommt und meint, sie wäre ganz klar die beste Band im Kader. Und dann passiert es, dass diese Band überrascht wird, weil davor oder danach eine Band kommt, die vielleicht doch noch etwas besser kann als man selber. Das ist dann immer ganz schön. Man schafft quasi den Rahmen dafür, dass jede Band so gut ist, wie sie nur sein kann und sich bestmöglich den anderen Bands präsentiert.“ Die Unberechenbarkeit sei auch für Becker ein großer Anreiz des Festivals: „Es entwickelt jedes Mal eine Eigendynamik und wird hin und wieder in den überraschendsten Momenten doch noch einen Gang höher geschaltet.“

Bei der Bühnenaufteilung wurde über die Jahre ebenfalls einen Gang höher geschaltet: Beim ersten Festival wurde noch auf einer Bühne abgerockt, mittlerweile sind es zwei. Im vergangen Jahr wurde die zweite Bühne im Ausstellungsraum, beziehungsweise im Backstage-Raum des Hauses erstmals geöffnet. Für den großen Geburtstag soll es auf zwei Bühnen weitergehen. „Und wenn das Wetter gut ist, bauen wir vielleicht auch draußen im Hof noch etwas auf“, teasert Becker an. Und so werden am Osterwochenende zehn Jahre auf eventuell drei Bühnen gefeiert. Für Fans ein Muss, für Neuankömmlinge ebenso und für Andreas Becker sowieso das jährliche Highlight im Kalender. In diesem Sinne: Auf die nächsten Zehn!

Info

Der ,,Dschungel“ steigt am Karsamstag und am Ostersonntag jeweils von 18 Uhr bis kurz vor Mitternacht. Festivaltickets für alle zwei Tage gibt es nur im Vorverkauf über www.eventim-light.com oder über die Facebookseite des Kinett. Tickets für die einzelnen Shows gibt es an den jeweiligen Festivaltagen an der Kasse vor Ort.