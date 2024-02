In der Wochenendkolumne verabschiedet sich Redakteurin Julia Luttenberger von den Lesern der „Pfälzischen Volkszeitung“, ihren Ansprechpartnern und den liebgewonnenen Kollegen. Auf sie warten neue Aufgaben in Pirmasens.

Ich liebe meinen Job. Von der ersten Minute an wusste ich, dass Journalismus für mich genau das Richtige ist. Von Natur aus sehr wissbegierig, habe ich schon immer gerne Fragen gestellt und mich in die unterschiedlichsten Themen eingearbeitet. Das war während meines Studiums und meiner Promotion in Zeitgeschichte so und es ist auch als Redakteurin für die RHEINPFALZ so geblieben. Meine Erfahrung: Sobald man sich mit etwas beschäftigt, ist nahezu alles total spannend.

Als ich 2012 meinen ersten Arbeitstag – damals in der Lokalredaktion Zweibrücken – hatte, war für mich klar: Das will ich machen. Ein Jahr lang haben mir die Zweibrücker Kollegen unglaublich viel beigebracht und mich bei meinem Vorhaben, mich um ein Volontariat zu bemühen, unterstützt. Dafür bin ich ihnen heute noch dankbar, ich habe mich von Beginn an in der RHEINPFALZ-Familie wohl- und zugehörig gefühlt. Das Lernen, Erfahrungen Sammeln, Fragen Stellen und Texte Schreiben hat sich dann während des Volontariats in den Jahren 2013 bis 2014 fortgesetzt. Egal, wo ich eingesetzt war: Überall gab es spannende Themen, interessante Gesprächspartner und faszinierende Einblicke in Bereiche, die mir ohne diesen Beruf vermutlich verschlossen geblieben wären.

Als Volontärin zum ersten Mal in Kaiserslautern

Eine meiner Volontärs-Stationen führte mich 2014 nach Kaiserslautern und mir war klar: Das ist meine Traumredaktion. Eine Großstadt mit Universität, Hochschule und wissenschaftlichen Instituten, kurz: voller lebendiger Forschung. Ich war begeistert. Und hatte Glück: Passgenau zum Ende meines Volontariats wurde in Kaiserslautern eine Teilzeitstelle frei, die ich am 1. Januar 2015 angetreten habe.

Von da an hat sich mir eine große, bunte, vielfältige und interessante Welt eröffnet. Am besten gefiel mir der wilde Mix, den mein Terminkalender rasch darstellte. Ich habe so viele spannende Dinge erlebt, habe alle weiterführenden Schulen der Stadt besucht, mich tief in das Thema Künstliche Intelligenz vergraben, Start-ups vorgestellt, die Kaiserslauterer Aussteller der Hannover Messe besucht, die Entwicklungen im Zoo begleitet und die Arbeit der Stadtentwässerung über ein Jahr lang in einer Serie vorgestellt. Ich durfte die neue Feuerwehrdrehleiter ausprobieren, in einen Abwasserkanal klettern, mit VR-Brille einen Erste-Hilfe-Kurs testen und interessante Einblicke in die Arbeit der Polizei gewinnen.

Alles war spannend, alles war faszinierend und immer habe ich Einblicke in eine neue Welt bekommen. Dafür möchte ich mich bei all meinen Gesprächspartnern in den vergangenen Jahren bedanken. Ich habe jeden Tag etwas Neues gelernt und das fasziniert mich an meinem Beruf bis heute.

Ohne Sie, liebe Leserinnen und Leser, wäre das alles nicht möglich. Daher sage ich Ihnen von Herzen vielen Dank für Ihr Interesse und ihre Rückmeldungen, sei es per E-Mail, in Person bei der Redaktion vor Ort oder am Telefon. Auch von Ihnen habe ich über die Jahre viel gelernt, sie haben mich auf Dinge hingewiesen, die mir ohne Sie entgangen wären.

Gute Grundstimmung auch in stressigen Zeiten

Etwas anderes, wofür ich sehr dankbar bin, ist das tolle Verhältnis unter uns Kollegen. Ein Tag im Büro, so anstrengend er sein mag, war doch auch immer eines: lustig. So unterschiedlich wir auch sein mögen, unser Humor ergänzt sich perfekt und das sorgt auch in stressigen Zeiten für eine gute Grundstimmung. Wir sind über die Jahre zu einem tollen Team geworden und ich werde Euch schrecklich vermissen.

Doch nach knapp zehn Jahren ist es für mich nun Zeit, etwas Neues zu tun und ich werde ab März für die Lokalausgabe Pirmasens arbeiten. Auch dort gibt es spannende Dinge zu entdecken, die ich nicht kenne – das habe ich von Oktober bis Dezember im vergangenen Jahr gemerkt, als ich dort ausgeholfen habe. Anstatt wie bisher 50 Prozent zu arbeiten werde ich auf 60 Prozent aufstocken. Meine Fahrtzeit zur Arbeit wird sich künftig drastisch reduzieren: Statt pro Strecke 35 Kilometer sind es knappe sieben. Ich freue mich auf all die neuen Herausforderungen, die mich in meiner Heimatstadt erwarten und halte es mit meiner Kindheitsheldin Pippi Langstrumpf: „Das habe ich noch nie vorher versucht, also bin ich völlig sicher, dass ich es schaffe!“

Zum Schluss bleibt mir mit einer gehörigen Portion Wehmut eines zu sagen: Liebe Leserinnen und Leser, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Kolleginnen und Kollegen: Macht’s gut und bleibt neugierig!