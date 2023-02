Die Judoka sind mit der Saar-Pfalz-Einzelmeisterschaften in Speyer in die neue Saison gestartet. Der Judosportverein (JSV) Kaiserslautern wusste in der U18 gleich zwei Erfolge zu verbuchen.

Erika Müller (bis 52 kg) und Leon Herrmann (bis 46 kg) zeigten sich äußerst leistungsstark und kämpften sich auf den Goldplatz. Die beiden Judoka, beide gehören dem Heinrich-Heine-Sportgymnasium (HHG) an, lösten mit der Saar-Pfalzmeisterschaft auch die Fahrkarte für die Südwestdeutsche Meisterschaft. Die findet bereits am Wochenende im saarländischen Heusweiler statt. Nur wer hier am Ende ganz vorne steht, qualifiziert sich für die Deutsche Meisterschaft.