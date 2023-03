Der Judosportverein (JSV) Kaiserslautern war mit 17 Nachwuchskämpfern beim Sichtungsturnier des Judo-Landesverbandes in Zeiskam am Start.

53 Vereine waren am Start. In der Vereinswertung sicherte sich der JSV Rang neun. Dazu beigetragen hatten Maxima Zink und Noah Njonga mit ersten Plätzen in der U15. In dieser Altersklasse erreichte Andrej Müller Platz drei. Lina Stark, Neo Heinrich, Gabriela Pereskocka und Laura Geiß schafften es nicht in die Platzierung.

In der U13 steuerten Carina Burdulescu, Livian Hermann und Theodor Wittek jeweils zweite Plätze zum Vereinserfolg bei. Ben Wilhelm, Adriana Puntureri und Leni Volz standen in der U13 in ihrer Gewichtsklasse jeweils auf Rang drei. In der U11 siegte Livian Hermann in seiner Gewichtsgruppe, Ilija Müller sowie Leon Babyar wurden Zweite, Marlene Wittek gewann Bronze. „Der JSV Kaiserslautern freut sich, dass so viele seiner Kämpfer erfolgreich an den Start gingen und gratuliert insbesondere Adriana Puntureri, Leni Volz und Leon Babyar zu ihrer ersten Turnierteilnahme“, so Trainer André Wittek.