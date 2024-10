Taekwondo-Sportler Joshua Crofoot aus Kaiserslautern gewann bei den Europameisterschaften der Material Martial Arts Association International in Rottendorf Silber.

„Es war ganz knapp“, berichtet der 22-jährige Mathematik- und Erdkundestudent von einem 0,1-Punkte-Abstand, der ihn von Gold trennte. Angetreten war er in der Masterclass in der Kategorie Formen Hardstyle. Bislang war der amtierende Deutsche Meister und Weltmeister dieser Kategorie für den Budokan Kaiserslautern am Start. „Ich gründe gerade ein eigenes Team“, berichtet Crofoot. Das neue Team „ Taekwondo Team Ferrox Lupus“, sei noch auf der Suche nach einem passenden Trainingsort. Der Taekwondo-Sportler gibt derweil als Trainer im Unisport der RPTU Kaiserslautern montags von 18.30 bis 20 Uhr und donnerstags von 19 bis 20 Uhr Unterricht.