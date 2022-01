„Es gibt Fahrgäste, die sind die Einschränkungen nicht gewohnt.“ José Figo ist Busfahrer bei den Verkehrsbetrieben der Stadtwerke Kaiserslautern. Während sich ein Großteil der Fahrgäste an die Regeln halte, gebe es immer wieder Leute, die die Corona-Auflagen missachteten, gereizt seien und heftig reagierten, wenn er beispielsweise auf die Maskenpflicht im Bus hinweise.

Im Linienverkehr gilt generell die 3G-Regel, mitfahren dürfen nur Geimpfte, Genesene und Getestete. „Für eine Kontrolle der Fahrgäste bleibt Busfahrern leider keine Zeit.“ Als Busfahrer trägt Figo während der Fahrt keine Maske. Seine Fahrerkabine ist durch eine Plastikwand abgetrennt. Müsse er im Bus nach dem Rechten schauen, sei auch er gehalten, eine FFP2-Maske zu tragen.

Oft komme es vor, dass Fahrgäste, wenn sie einen Platz eingenommen haben, die Maske zum Telefonieren abziehen und vergessen, diese danach wieder anzulegen. Dass Kunden in Coronazeit auch an Kassen gereizt reagierten, haben ihm Kassiererinnen, die bei Kaufland arbeiteten, berichtet. Eine unschöne Situation hat Figo erlebt, als er einem Rollstuhlfahrer zum Aussteigen die Rampe heruntergelassen hat. „Nicht, dass die Leute dem Beeinträchtigten den Vortritt gelassen hätten. Sie seien gleichzeitig mit ein- und ausgestiegen, und er habe zwischen ihnen gestanden, um dem Behinderten zu helfen. Für den Busfahrer eine Situation, die er wenige Tage später zu spüren bekam. „Ich war zu dem Zeitpunkt zweimal geimpft, fünf Tage später hätte ich die Booster-Impfung erhalten. Doch Corona war schneller. Ich wurde positiv getestet. Vom 13. bis 27. Dezember war ich in Quarantäne.“

„Viele Busfahrer fühlen sich gestresst“

Die Nervosität vieler Fahrgäste färbe auf Kollegen ab. „Viele Busfahrer fühlen sich gestresst.“ Gut findet er, dass die Ordnungsbehörde zusammen mit der Polizei bei Fahrgästen gelegentlich Kontrollen durchführt. Die könnten sie als Busfahrer nicht leisten. „Ich liebe meinen Job“, sagt Figo (53), der sich mit seinem Beruf als Busfahrer einen Kindheitstraum erfüllt hat. Seit 15 Jahren fährt der aus Portugal stammende Familienvater, der 1980 nach Deutschland kam, mit Linienbussen durch Kaiserslautern. Seine Lieblingslinie: die 102, vom Sonnenberg zum Betzenberg.