Die Jahre als Schüler am Burggymnasium wird er nicht vergessen. „Es war eine sehr schöne Zeit“, sagt Jonathan Schmitz. „Die Lehrer waren nett, die Mitschüler angenehm.“ Für das Burggymnasium hatte sich der beste Abiturient, der 845 von 900 MSS-Punkten erreichte, damals entschieden, weil es verkehrstechnisch nahe seines Wohnorts auf dem Lämmchesberg gelegen ist und seine besten Freunde sich für die Schule entschieden haben. „Man war direkt in der Stadt.“

Doch nicht nur am Burggymnasium hat sich Schmitz wohlgefühlt. Bereits ein seinem letzten Schuljahr hat sich der 19-Jährige beim Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik (ITWM) als Hilfskraft nützlich gemacht. Dort hat er sich in der PR-Abteilung bei der Gestaltung von Websites und beim Messebau eingebracht.

Passionierter Pfadfinder

Nach den Abitur-Feierlichkeiten freute sich Schmitz erstmal auf ein paar Urlaubstage mit Freunden in Slowenien. Weiter stehen Besuche bei den Großeltern, bei Patenkindern und bei Freunden an. Bereits jetzt fiebert er einer Auszeit mit den Pfadfindern in Österreich entgegen. Bereits seit zwölf Jahren gehört er dem Stamm „Goten“ des Bundes der Pfadfinderinnen und Pfadfinder in Kaiserslautern an. Bei den Pfadfindern hat er viel gelernt: „Organisation, Planung und Gruppen zu führen“, so der Rover, der einer Sippe von 15- bis 16-Jährigen vorsteht. Im Jahr 2019 war er beim World Scout Jamboree der Pfadfinder in Nordamerika dabei.

Er ist Freund eines minimalistischen Lebens und sorgt sich um die gesellschaftliche Entwicklung in Deutschland. Deswegen war es ihm auch wichtig, bei den Demonstrationen gegen rechts Flagge zu zeigen.

Nächste Station nach der Erholungsphase wird Malaga sein: Dort macht er ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) als Hausmeister an einer deutschen Schule. Dort wird Spanisch gesprochen, was er zwei Jahre als Unterrichtsfach belegt hatte. Danach möchte er wahrscheinlich Maschinenbau studieren.