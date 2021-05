Im kroatischen Porec startet am Mittwoch die Karate-Europameisterschaft. Mit dabei der amtierende Welt- und Europameister Jonathan Horne vom Teikyo-Team Kaiserslautern. Bei der bis Sonntag andauernden Europameisterschaft geht es für Jonathan Horne nicht nur um die Titelverteidigung. Für den 32-Jährigen geht es auch um wertvolle Punkte für das Olympia-Qualifikationsranking und damit um einen eher ungewöhnlichen Vorgang.

Wenige Wochen vor der Eröffnung der Olympischen Spiele in Tokio wissen einige der Leistungssportler tatsächlich noch immer nicht sicher, ob sie dabei sind. Das gilt auch für den weltbesten Karatemann aus Kaiserslautern. Dabei hatte er, nach monatelanger „Ochsentour“, wie er es einmal selbst formuliert hat, das Olympiaticket sicher in der Tasche, war offiziell nominiert, konnte darauf hinarbeiten, seinem Körper Entspannung geben, um dann auf den Punkt genau fit zu sein. So war es jedenfalls, bevor die Spiele um ein ganzes Jahr verschoben wurden. Plötzlich war die Nominierung Schnee von gestern, die Qualifikation wurde erneut eröffnet, die Ochsentour musste wieder bewältigt werden. Allerdings zumindest für einige der europäischen Sportler unter ganz anderen Voraussetzungen. Keine großen Lehrgänge, keine Trainingspartner. Mit den Wettkampforten wurde je nach Coronalage jongliert. Es ging an die Nerven. Und nun steht Tokio vor der Tür, noch ein wenig wackelig, ob es überhaupt stattfindet und überaus unsicher, wer hindarf. Horne hat zwar ein gutes Punktepolster, ist aber noch nicht als Olympiastarter nominiert.

„Das bleibt im Kopf“

„Das sind alles keine guten Voraussetzungen für einen Hochleistungssportler. Das bleibt im Kopf hängen“, bringt es Uwe Schwehm vom Teikyo-Team Kaiserslautern, Trainer und coronabedingt über lange Monate Hornes einziger Sparringspartner, auf den Punkt. Trotzdem, Schwehm und Horne haben im Dojo beim Teikyo-Team in Kaiserslautern in den vergangenen Wochen alles auf eine Karte gesetzt und in Absprache mit dem Karate-Bundestrainer Thomas Nitschmann „volle Kanne trainiert“. „Jonny ist körperlich absolut fit und in bester Angriffsstimmung“, blickt Schwehm nun von der Pfalz aus auf die EM in Kroatien.

Dort greift Horne heute am ersten Wettkampftag ab 13.45 Uhr ins Geschehen ein. Da startet die Vorrunde der Schwergewichtskämpfer plus 84 Kilogramm. Am Freitag ab 10 Uhr laufen die Teamwettbewerbe, ebenfalls mit Horne im Einsatz. Am Samstag stehen von 9 bis 20 Uhr die Medaillenentscheidungen im Einzel an, und am Sonntag geht es für das Team um die Medaillen.