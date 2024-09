„Wie der Vater, so der Sohn“, heißt ein Sprichwort, das auf das Vater-Sohn-Duo Tobias und Jonas Krauß zutrifft. Der 14-jährige Jonas hat bei der Leichtathletik-DM im Fünfkampf am vergangenen Sonntag in Thaleischweiler-Fröschen teilgenommen.

Vater Tobias, Polizist von Beruf, ist in Personalunion auch Trainer des Sohnes und Abteilungsleiter Leichtathletik beim TPSV Enkenbach. Was hat es nun mit dem Sprichwort auf sich? Wir schreiben das Jahr 1999. Der 14-jährige Mehrkämpfer Tobias Krauß wird deutscher Mehrkampfmeister. Heute, ein Vierteljahrhundert später, steht der Sohn beim gleichen Wettkampf in der gleichen Altersgruppe wie seinerzeit der Vater auf dem Sportplatz der IGS Thaleischweiler und kämpft um den gleichen Titel. Er hat allerdings zahlreiche Konkurrenten aus der gesamten Republik.

Nach dem Kugelstoßen, Weitsprung und dem 100-Meter-Lauf zieht Jonas ein erstes Fazit: „Läuft nicht so gut.“ Sein Vater relativiert. „Doch, Jonas gehört dem jüngeren Jahrgang an, wir sind dieses Jahr in der Findungsphase“, sagt er und klopft seinem Filius auf die Schulter. Es geht zum Schleuderballwurf, eine Paradedisziplin des Enkenbachers. Der erste Versuch ist ungültig. Jonas sucht das Gespräch mit seinem Trainer. Die kleinen Korrekturen scheinen zu fruchten, in Versuch zwei berührt das ein Kilogramm schwere Sportgerät den Rasen nach 44,26 Meter. „Klasse Jonas“, lobt sein Vater und merkt an: „Das ist nahe an der Bestleistung.“

Nächstes Ziel: „Quali“ fürs Deutsche Turnfest

Beim abschließenden 1000-Meter-Lauf schlägt sich der junge Athlet sehr gut und kommt in 3:17 Minuten ins Ziel. Mit dem sechsten Platz in der Gesamtwertung sind Vater und Sohn sichtlich zufrieden. Das sportliche Ziel für dieses Jahr ist erreicht, nachdem Jonas Krauß im vergangenen Jahr schon einen DM-Vize-Titel in der damals noch jüngeren Altersklasse der unter 13-Jährigen gewonnen hat.

Im nächstes Jahr geht es um die Qualifikation für das Deutsche Turnfest in Leipzig vom 28. Mai bis 1. Juni 2025. Dort nimmt Jonas einen weiteren Anlauf, um sportlich in die großen Fußstapfen des Vaters zu treten.